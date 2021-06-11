11.06.2021
19:59
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Происшествия

И снова. В Якутске объявлен челендж среди автоледи?

Сегодня в Якутске ДТП. За последние сутки виновна снова женщина. Теперь пострадало уже шесть машин.

Напомним, 10 июня в Якутске нетрезвая автоледи устроила ДТП, повредив 5 машин.

В Якутске пьяная автоледи устроила мини-апокалипсис
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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