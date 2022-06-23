И снова седая ночь! Умер певец Юрий Шатунов

Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Сообщается, что певец умер от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице. Ему было 48 лет. Юрий Шатунов ворвался в шоу-бизнес Советского Союза в 1988 году с хитом «Белые розы».

Потом были «Седая ночь», «Лето» и другие.

Юрий Шатунов был звездой в конце 1980-х, в 1990-х годах. Непременным участником ретро-концертов.