Сегодня город Пушкин чествовал овациями Национальный театр танца.

И снова фурор! Фурор! Фурор! В продолжении гастролей по программе «Мы – Россия» РОСКОНЦЕРТА сегодня артисты Национального театра танца выступили с гала-концертом «Благословение Земли Олонхо» в Доме молодежи «Царскосельский» г. Пушкин. К приезду якутских артистов Администрация Дома молодежи подготовилась основательно. Все билеты распроданы. Аншлаг! Полный аншлаг! Какое счастье для артистов выступать, когда полный зал! А зрители какие замечательные – истинные ценители народного искусства! Сегодняшний концерт вылился в праздник дружбы, красоты, музыки, танца, вдохновения, полета, радости и счастья!!!

Приехав пораньше часа на два, многим артистам удалось лицезреть достопримечательности города Пушкин – музей-заповедник Царское село, известный своей богатой историей, прекрасными дворцами, великолепным убранством знаменитой Янтарной комнаты и удивительными Екатерининским и Александровским парками.

В прекрасном Доме молодежи «Царскосельский» замечательные специалисты: директор Вероника Викторовна Краева, администратор Александр Михайлович Грицан, которые приложили максимум усилий, чтобы заполнить зал зрителями. Среди зрителей присутствовали и наши земляки, проживающие в Пушкине. Они встречали каждый номер овациями. Временно исполняющая обязанности Главы города Пушкин Вера Афанасьевна Семенова высоко оценила искусство народов Якутии и пожелала коллективу театра успехов в профессиональной деятельности, неповторимого репертуара, расширения географии гастрольной деятельности!

После концерта зрители в фойе образовали круг и вслед за народным артистом Якутии Дмитрием Артемьевым стали запевать осуохай. Они передают низкий поклон и благопожелание жителям Земли Олонхо.