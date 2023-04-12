12.04.2023
10:39
159

Общество

И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева…

Наверное, каждый из нас, когда был ребёнком, мечтал стать космонавтом. Не зря, каждый шестой взрослый россиянин в детстве мечтал быть космонавтом.

Образ космонавта всегда был таким загадочным, таинственным и притягательным. Звёзды, неизведанные планеты все время привлекали внимание многих. Ночное звёздное небо всегда манит своим загадочным пейзажем и завораживает своим великолепием. С днем космонавтики, друзья!

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх