И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева…

Наверное, каждый из нас, когда был ребёнком, мечтал стать космонавтом. Не зря, каждый шестой взрослый россиянин в детстве мечтал быть космонавтом.

Образ космонавта всегда был таким загадочным, таинственным и притягательным. Звёзды, неизведанные планеты все время привлекали внимание многих. Ночное звёздное небо всегда манит своим загадочным пейзажем и завораживает своим великолепием. С днем космонавтики, друзья!