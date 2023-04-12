12.04.2023
10:39
159
Общество
И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева…
Наверное, каждый из нас, когда был ребёнком, мечтал стать космонавтом. Не зря, каждый шестой взрослый россиянин в детстве мечтал быть космонавтом.
Образ космонавта всегда был таким загадочным, таинственным и притягательным. Звёзды, неизведанные планеты все время привлекали внимание многих. Ночное звёздное небо всегда манит своим загадочным пейзажем и завораживает своим великолепием. С днем космонавтики, друзья!
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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