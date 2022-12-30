30.12.2022
12:56
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Светская хроника
И смех, и грех: Смелое решение, однако
Блогер Михаил Корякин намерен баллотироваться на пост главы РС(Я).
Скандально известный блогер Михаил Корякин намерен участвовать в выборах главы Якутии. Об этом он заявил в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Миша-Якут, как его прозвали в народе, уже озвучил свою программу. В частности, обещал сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.
Выборы Главы РС(Я) должны состояться в сентябре 2023 года.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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