30.12.2022
12:56
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Светская хроника

И смех, и грех: Смелое решение, однако

Блогер Михаил Корякин намерен баллотироваться на пост главы РС(Я).

Скандально известный блогер Михаил Корякин намерен участвовать в выборах главы Якутии. Об этом он заявил в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Миша-Якут, как его прозвали в народе, уже озвучил свою программу. В частности, обещал сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.

Выборы Главы РС(Я) должны состояться в сентябре 2023 года.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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