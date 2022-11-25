И швец, и жнец, и на хомусе игрец

Импровизатор-хомусист Национального театра танца, лауреат международных и всероссийских конкурсов Георгий Слепцов-Чаҕылхан в составе участников Молодёжного десанта «По районам» в течение 3-х дней побывал в Абыйском улусе.

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Напомним, что это новый проект Министерства по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики по поддержке мобилизованных и их семей. Во второй день пребывания Георгий провел 2 мастер-класса игры на хомусе в Урасалахской СОШ для 35-ти учеников и в Социально-культурном центре “Белая Гора”. Он продемонстрировал сыыйа тардыы (якутская традиционная протяжная игра) и ознакомил со своей авторской методикой игры на хомусе. Обучающиеся остались довольны и выразили большую благодарность Георгию.

В тот же вечер Георгий выступил впервые в качестве ведущего своего сольного концерта, рассказывал о методиках игры на хомусе и тут же исполнял композиции. В финале Георгий спустился со сцены к зрителям, ходил по рядам, демонстрировал игру в зрительном зале. Публика восторженно приняла выступление известного хомусиста. Сюрпризом стало совместное выступление Георгия с импровизатором-хомусистом Аркадием Егоровым. В понедельник Георгий Чаҕылхан вылетает с молодежным десантом в Момский улус. В добрый час, Георгий, успехов в твоей гастрольной миссии!