I региональный чемпионат учительских клубов «УРДЭЛ» состоялся!

Конкурсные испытания эффективнее многих курсов повышения квалификации, они помогли команде не только сплотиться, но и найти внутренние резервы, понять ценности педагогических новаций, а также встретить новых друзей и единомышленников из других регионов России.

С 1 по 3 декабря на базе Нюрбинского технического лицея им. А.Н.Чусовского состоялся I-й региональный чемпионат учительских сообществ школ Вилюйского образовательного округа: Нюрбинский, Сунтарский, Вилюйский, Верхневилюйский, Горный улусов под названием «ВиРук». Данный чемпионат был направлен на объединение усилий региональных профессиональных педагогических сообществ (клубов, объединений, союзов, ассоциаций и др.) по выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных современной социокультурной среде образования.

Девиз чемпионата: «Новый уровень – новое качество». Всего приняли участие 6 команд: по 1 команде Вилюйского, Верхневилюйского, Горного и Сунтарского улусов, Нюрбинский район представил 2 сборные команды.

Командам предстояло пройти пять конкурсных испытаний: презентация команды «Расскажи мне о себе», представление информационно-образовательного Интернет-ресурса клуба, разработка и защита образовательного проекта, проведение воспитательного мероприятия «Час с классом» и показ мастер-класса СТиЭМ (совместное творчество и эффективные методики) по фундаментальным понятиям.

После захватывающих баталий победу одержала команда учителей «GUMSUNTAR» Сунтарского улуса, II место заняла команда педагогов Нюрбинского района «Молодые — молодым», III-е место также заняли представители Нюрбинского района команда «Истина».

Кроме того, вручены номинации:

«Лучший образовательный проект»- «GUMSUNTAR», Сунтарский улус;

«Воля к победе» — «ВилPRO», Вилюйский улус;

«Классный классный час» — «Молния», Верхневилюйский улус;

«Лучший инновационный опыт» — «Молодые — молодым», Нюрбинский район;

«Лучший образовательный интернет-ресурс» — «Истина», Нюрбинский район;

«Лучшая педагогическая мастерская»-«BUGteam»-Горный улус.

Настоящим праздником для гостей и конкурсантов стал мастер-класс ведущего эксперта Николая Бугаева. Его искрометный юмор, сложные вопросы, никого не оставили равнодушным, каждый для себя что-то извлек. Ви РУК – потрясающее, интересное и увлекательное событие – станет началом счастливого педагогического пути по дороге школьной жизни!