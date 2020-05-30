И радостно, и грустно: Последний звонок для выпускников столичных школ

Сегодня, 30 мая, глава города Якутска Сардана Авксентьева поздравила выпускников во время общегородского «Последнего звонка» в формате онлайн-конференции. В виртуальном мероприятии приняли участие ребята, достигшие значительных успехов в учебе, спорте и творчестве из 45 муниципальных общеобразовательных школ столицы.

Напутственными словами выпускников также поздравили заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Антонина Григорьева, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, начальник Управления образования города Якутска Алексей Семенов, председатель Родительского совета города Якутска Туйаара Колесова, директора, представители школьных администраций, учителя и родители.

«Вы вступаете во взрослую жизнь. Осталось сдать экзамены, и вы выйдете на новый этап своей жизни, начнете реализовывать себя, как взрослые люди. Надеюсь, всё, что вложили в вас ваши учителя и родители, даст свои плоды, и вы достигнете всего, о чем мечтаете», — пожелала выпускникам Сардана Авксентьева.

Глава города отметила, что учащиеся этого года прошли непростой этап дистанционной подготовки к экзамена, поэтому понятно волнение учителей и родителей.

«Мне бы хотелось, чтобы вы подошли к экзаменам без волнения, все у вас получится. Вы самые лучшие, у вас особенные успехи в учебе, спорте, творчестве, вы — надежда нашего города. Учителя могут не одобрить то, что я скажу, но оценки — это всего-навсего оценки, не они определяют человека. Человека в жизни определяет характер, упорство, воля, стремление к лучшему. Если у вас будут хорошие, здоровые амбиции, вы всего в жизни достигнете», — напутствовала выпускников Сардана Владимировна.

С ответным словом от имени выпускников выступил выпускник МОБУ СОШ № 23 им. В.И. Малышкина Александр Сергеев, обладатель Гран-при, лауреат и победитель многих республиканских, российских и международных конкурсов и фестивалей по народному творчеству.

«Хочу от лица всех выпускников нашего города выразить благодарность главе города, администрации школ и, в особенности, нашим мудрым наставникам — учителям. Ваш труд не имеет меры, так как нет меры любви, дружбы и добру, которые вы нам дали», — поблагодарил Александр Сергеев и добавил, что родной город Якутск навсегда останется в сердце каждого выпускника, где бы он ни учился или работал в дальнейшем.

В завершении видеоконференции для выпускников прозвучал последний звонок – начальник Управления образования города Якутска Алексей Семенов позвонил символическим школьным колокольчиком.

«Этот праздник одновременно и радостный, и грустный. Радостный — потому что завершается одиннадцать лет труда, а грустный — потому что мы расстаемся. Я уверен, что вы, наши дети, которые защищали честь класса, школы, города, республики на самых разных уровнях, самые лучшие. И вы умеете ставить цели и задачи перед собой и добиваться их», — заключил Алексей Климентьевич.

Во всех муниципальных образовательных учреждениях столицы с 29 мая по 1 июня проходят последние звонки в режиме онлайн. Школьников, учителей и родителей поздравляют с завершением учебного года заместители главы города Якутска Максим Трофимов, Павел Кириллин, Наталья Степанова, Евгений Григорьев, руководители структурных подразделений Окружной администрации и депутаты Якутской городской Думы.

Последний звонок в этом году прозвучал для 6348 выпускников школ города Якутска, из них 9 классы окончили 4168 детей, 11 классы оканчивают 2180 выпускников. Аттестаты с отличием «За особые успехи в учении» получат 205 выпускников 11 классов.