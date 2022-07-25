И огонь, и вода! Айсен Николаев поручил усилить работу

Глава Якутии поручил правительству усилить работу по ликвидации последствий паводка и тушению пожаров

На планёрном совещании глава Якутии Айсен Николаев поставил задачи перед республиканским правительством, из которых первоочерёдными остаются ликвидация последствий паводка, прохождение пожароопасного сезона и кормозаготовительная кампания.

Глава Якутии поручил уделить особое внимание контролю над ликвидацией последствий паводка и своевременным выплатам жителям пострадавших населённых пунктов. «В условиях ЧС даже сутки – это большой срок, поэтому решения правительства должны отрабатываться в течение суток, чтобы помощь жителям республики поступала быстрее», – подчеркнул Айсен Николаев.

Что касается пожароопасного сезона, по состоянию на утро 25 июля на территории Якутии действует 60 лесных пожаров, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, и два пожара на землях иных категорий. Айсен Николаев поручил усилить работу с муниципалитетами по привлечению сил и средств для тушения.

По словам главы республики, оперативному штабу необходимо усилиться. Несмотря на значительно меньшее количество пожаров по сравнению с прошлым годом, сохраняется высокая динамика новых возгораний. Так, только за прошлую неделю площадь пожаров увеличилась с 40 до 60 тыс. ге.

Для кормозаготовки в районах правительство направляет субсидии, которые муниципалитеты распределяют между хозяйствами. В этом году план заготовки сена составляет 441 тыс. тонн.

Ещё одним вопросом повестки стала профилактика распространения коронавирусной инфекции, включая вакцинацию. В республике увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медучреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.