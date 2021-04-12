12.04.2021
23:07
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Общество

И.о. руководителя Следкома и омбудсмен проведут совместный прием граждан

Информация о совместном приеме граждан и.о. руководителя СУ СКР по Якутии и уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия)

Защита прав потерпевших является одним из приоритетных направлений в работе следственных органов Следственного комитета России. В этой связи руководство следственного управления предлагает жителям республики принять участие в совместном приеме, который будет проводиться с Уполномоченным по правам человека.

И.о. руководителя СУ СКР по РС (Я) Николай Артурович Алексеев и омбудсмен Сардана Михайловна Гурьева примут потерпевших по уголовным делам и материалам проверок, находящимся в производстве следователей СУ СК России по Республике Саха (Якутия), которые имеют вопросы о ходе следствия, 28 апреля 2021 года с 16 до 19 часов в следственном управлении по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, д. 19/2.

Задать интересующие вопросы и записаться на прием можно по телефону 8(4112) 455-121 с 9 до 18 часов.

Источник: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1556376/
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