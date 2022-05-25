И.о. прокурора РС (Я) дал оценку паводковой ситуации на территории Якутска

И.о. прокурора Республики Саха (Якутия) Сергей Губин с участием главы ГО «город Якутск» Евгения Григорьева, представителей ГУ МЧС России по РС(Я), иных задействованных органов с выездом на место дал оценку паводковой ситуации, сложившейся на территории г. Якутска.

Проведен осмотр пункта временного размещения граждан, пострадавших в результате паводка, проведен их личный прием. По результатам приема приняты обращения, восстановление прав граждан взято на контроль.

В ходе выезда с осмотром мест подтопления дана оценка полноте принимаемых уполномоченными органами мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации негативных последствий весеннего половодья.

Прокуратурой республики организована горячая линия по вопросам реализации прав лиц, пострадавших от паводка.

По всем возникающим вопросам указанные граждане могут обратиться в прокуратуру республики по номерам телефонов: 8 (4112) 36-26-06 и 8 (924) 469-88-48