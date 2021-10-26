И.о. министра здравоохранения Якутии сложит полномочия депутата Гордумы

В связи с назначением Лены АФАНАСЬЕВОЙ и.о. министра здравоохранения республики, на постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту Якутской городской Думы под председательством Николая ВАСИЛЬЕВА, 26 октября рассмотрели вопрос о досрочном прекращении ее полномочий в качестве депутата.

Напомним, Лена Николаевна была избрана депутатом Гордумы по Центральному одномандатному округу № 7. Основанием для этого послужило ее личное заявление о сложении полномочий депутата.

В соответствии с Федеральным законом (п.2 ч.10 ст. 40) в случае отставки по собственному желанию депутата, ее полномочия прекращаются досрочно. Члены комиссии единогласно проголосовали за внесение данного вопроса на рассмотрение президиума. После этого окончательное решение будет принято 27 октября, на 33 внеочередной сессии Якутской городской Думы.

Данная процедура проводится в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2, 3 статьи 33 Устава городского округа «город Якутск», Якутской городской Думы.