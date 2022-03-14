И о коронавирусе
За последние сутки госпитализировано 28 человек или 6,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 415 случаев.
За сутки 23,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 77,0%.
На 14.03.2022 лечение в стационарах получают 11,6% больных, в амбулаторных условиях – 88,4%.
За сутки выздоровели 524 человека.
До 15% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 602 372 человека
(84,0% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 148 142 человека
Это 62,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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