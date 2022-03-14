И о коронавирусе

За последние сутки госпитализировано 28 человек или 6,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 415 случаев.

За сутки 23,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 77,0%.

На 14.03.2022 лечение в стационарах получают 11,6% больных, в амбулаторных условиях – 88,4%.

За сутки выздоровели 524 человека.

До 15% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 602 372 человека

(84,0% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 148 142 человека

Это 62,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.