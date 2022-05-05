И нет профессии прекраснее…

Ежегодно 5 мая акушерки отмечают свой профессиональный праздник. Акушерство – древнейшая профессия, они трудились в поте лица еще задолго до того, как появился первый врач, и почти во всех культурах их труд считался сопряженным с магией, колдовством. Мы и сегодня воспринимаем рождение ребенка как чудо.

Заглянем в святая святых – отделения Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы.

— В родовом отделении Перинатального центра двадцать четыре акушерки, — говорит старшая акушерка родового отделения Оксана КИРИЧУК, — в их профессиональные обязанности входит наблюдение за беременными, роженицами и родильницами, оказание медицинской помощи в родах и послеродовом периоде.

— Да, работа у вас особая, Оксана Ивановна…

— Вместе с роженицей акушерка проходит через боль и страдание к счастливому материнству. Каждый случай не похож на другой, да и женщины разные, поэтому у каждой акушерки есть свой психологический подход к женщине в родах, ведь от этого зависит ее настрой в этот значимый момент ее жизни. В нашей работе часто бывают экстренные случаи, когда каждый на своем месте должен оперативно сделать все необходимые манипуляции для сохранения жизни и здоровья женщины и ребенка. Терять время нам никак нельзя.

— Как Вы оцениваете свой коллектив?

— Коллектив у нас сплоченный, работаем мы слаженно, главное – у наших акушерок очень теплое отношение к женщинам. Большинство их опытные, со стажем более пятнадцати лет, но есть и молодые акушерки, и, судя по тому, с каким удовольствием они работают, можно с уверенностью сказать, что их трудовой стаж в нашем коллективе будет тоже длительным.

Родовое отделение – сердце Перинатального центра. Работающих здесь акушерок считают профессиональной «элитой», поскольку от ее профессионализма и своевременных действий зависит, насколько благополучно завершится процесс. Случайных людей здесь, похоже, нет, акушерки понимают, что они в ответе сразу за две жизни – мамы и ее ребенка. «Права на ошибку у нас нет, — говорят они.

— А бывает так, что от вас уходят?

— Случается, что уходят, но очень редко. В последний раз акушерка уволилась в связи с переездом в другой город.

В Перинатальном центре царит своя, особенная атмосфера и уйти отсюда, по признанию многих акушерок, просто невозможно. Это атмосфера новой жизни, абсолютно чистой энергетики, невероятного счастья, которое достается высокой ценой.

К нашему разговору со старшей присоединяется акушерка родового отделения Анна ИВАНОВА. Сегодня Анна принимает участие в прямом эфире программы «Утро Якутии», посвященном Всемирному дню акушерки.

— Сколько родов Вы приняли? Когда это случилось в первый раз?

— После тысячи принятых родов я уже перестала считать. В год бывает четыреста–пятьсот родов, в которых я участвую. Для нас не важно, какие это роды, тысячные или вторые, главное, чтобы они прошли успешно. Приятно, когда наши пациенты к нам возвращаются за вторым, третьим, пятым ребёнком. Первые роды я увидела, будучи ещё студенткой колледжа. Это не было страшно, не было ощущения, что это что-то не очень красивое: кровь, муки женщины. К сожалению, есть моменты, которые далеко не всегда зависят от нас, разные ситуации, с разными болезнями женщины поступают.

Значимость профессии акушерки переоценить трудно, именно от ее опыта, ее знаний, умелых и добрых ее рук зависит здоровье матери и новорожденного.

И нет профессии прекраснее

на всех шести материках,

когда лежит все человечество

у акушерки на руках!

С праздником вас, дорогие акушерки всех родильных домов республики!