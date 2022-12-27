И название ему Ханьдже-арт…

«Юкагирский график Ханьдже/Холод» под таким названием в стенах Северо-Восточного федерального университета 26 декабря открылась выставка юкагирского художника, писателя, журналиста, драматурга, педагога, ученого, философа Николая Курилова.

На выставке представлены фото снимки, сделанные смартфоном на стекле окна – удивительный мир, созданный холодом и подмеченный зорким взглядом художника. Увидеть необычное в обычном, действительно надо иметь особый талант. Юкагирский художник в очередной раз показал многогранность своего таланта и, можно сказать, стал основателем нового направления арт-искусства в самом холодном краю России. Он же дал название ему — «Ханьдже-арт» (в переводе с юкагирского «ханьдже» – холод, мороз).

Мобилография как вид искусства – новое явление. Термин, который появился в 2004 г. с легкой руки члена Союза художников РФ Дмитрия Резвана, сегодня уже многими признается как новый вид художественной съемки. Но, наверное, Николай Курилов, первый, кто стал фотографировать рисунки мороза на смартфон.

Он предложил Союзу художников Якутии организовать конкурс художественных снимков на стекле и при этом обязательном условием должно быть, чтобы не использовался фотошоп, т.е. без искусственного вмешательства, только фиксация рисунков холода.

Выставка работает в главном учебном корпусе СВФУ до 30 января 2023г.

На видео: Николай Курилов зачитывает отрывок авторского рэпа на юкагирском языке.

Юкагирский мелодист Макар Курилов поёт песню на стихи Николая Курилова «Мит аруу/Наш язык»