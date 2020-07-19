И молодые попадаются на удочку мошенников

В полицию Усть-Майского района обратился 21-летний местный житель. Он пояснил, что ему позвонил с номера 8-495-505-5550 мужчина, представившийся сотрудником банка Николаем, и сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Лжеспециалист банка сказал, что для отмены операции нужно оформить кредит через онлайн-приложение, что и сделал потерпевший. Через некоторое время ему одобрили кредит на сумму 120 000 рублей, и денежные средства поступили на банковский счет. После чего ему вновь перезвонил «Николай» и сказал, что теперь эти деньги нужно перевести на другой счет. По указанию псевдосотрудника банка молодой человек продиктовал коды из смс-сообщений. Как только потерпевший назвал запрашиваемые данные, с его банковской карты произошло два списания: по 101 400 рублей и 22 308 рублей. Вскоре «Николай» снова позвонил и сообщил, что нужно оформить второй кредит на сумму 80 000 рублей, якобы только после этого будет аннулирован кредит, который ранее оформили мошенники. Заявитель отправил заявку, но на этот раз её не одобрили. Потерпевший попытался связаться с лжесотрудником банка, но никто не отвечал на его звонки. Тогда он понял, что попался на уловки мошенников. В общей сумме аферисты похитили у жителя Усть-Майского района более 123 000 рублей.

Уважаемые якутяне! Мобильные мошенники постоянно совершенствуют свои уловки и придумывают новые способы обмана. При получении звонка от неизвестных, представляющихся сотрудниками банка, сразу прервите разговор и перезвоните по указанному на карте номеру «горячей линии» вашего банка, чтобы проверить полученную информацию. Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения, приходящие в смс-сообщении, именно они дают доступ злоумышленникам к вашим счетам, также нельзя сообщать трёхзначный код, расположенный на оборотной стороне вашей карты, и иные персональные данные. Запомните, что сотрудники банка никогда не запрашивают подобную информацию по телефону, это делают только мошенники!

Помните, что мошенники могут владеть информацией о ваших анкетных данных и быть весьма убедительными.