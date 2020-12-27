И много, много радости детишкам принесет…

На елках добра с каждым днем все меньше открыток и именами детей. Горожане берут с ветки открытку с именем ребенка, который получит подарок, кладут под елку свои пакеты с игрушками и уходят с счастливыми улыбками, как будто сами получили подарки.

Сегодня у елки в торговом центре «Хозмаркет», что на Покровском шоссе — главный врач Детской инфекционной клинической больницы Владимир БОГДАШИН, заместитель главврача Николай ТИХОНОВ и завхоз больницы Евгения ОКРУГИНА. Я не удержалась от вопроса.

— Кому Вы сделали подарок?

— Мне попалась карточка с именем мальчика, его зовут Семен. Я положила для него под елку книгу, игру и пазлы. Пусть будет здоров и счастлив, — сказала мне Евгения Викторовна.

— Я выбрал для подарков девочке и мальчику наборы пазлов, игрушку для девочки и конструктор для мальчика, — поделился Николай Петрович.

— И у меня – мальчик, четырех лет и девочка восьми лет, я купил для них конструктор «ЛЕГО» и развивающую игру. Идея этой благотворительной акции очень важная, елка добра объединила нас, детей и взрослых. Она действительно добрая! – заключил Владимир Владимирович.

Скоро, совсем скоро сотни мальчишек и девчонок, затаив дыхание, бережно примут свои подарки от дедушки Мороза, и засияют улыбки, засветятся счастьем глаза детишек.

Пусть же мысль об этом греет сердца взрослых, кто успел положить под елку добра свой подарок!