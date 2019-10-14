14.10.2019
13:30
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Культура & Образование

И льется арфы звук хрустальный

22 октября Филармония Якутии приглашает любителей классического искусства на концерт «И льется арфы звук хрустальный».

В сопровождении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского выступят лауреаты международных конкурсов. В концертной программе прозвучат произведения композиторов: М. Гранжани, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, В. Кюне, П.Чайковского.

Концерт состоится 22 октября в 18:30 ДШИ № 1.

Стоимость билета 350 рублей

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27,оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж

Тел. (4112) 47-63-35

Онлайн-продажи на сайте: www.filarmony.ru

Фото: Филармония Якутии
Источник: Филармония Якутии
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