И когда Дулгалах затопило, старожилы вспомнили предсказание мудрого старца…

В затопленном Дулгалахе в эти тревожные дни вспомнили интересное предание…

В центре села на возвышенности, вдалеке от нынешнего русла реки Яна примерно в ХIХ веке был похоронен мудрый старец. Заранее указав место своего упокоения, старец промолвил, что отсюда он когда-нибудь отправится в великий северный байхал. То есть в Северный Ледовитый океан, в который впадает река Яна.

Другими словами, старец предсказал, что в будущем русло реки Яна переместится на место его захоронения и унесет его останки. Люди тогда не поняли предсказание аксакала. В самом деле, ну где место его упокоения, где река, а где северное море – байхал?

Но в эти окаянные дни июля 2022-го, вода властно затопила Дулгалах и чуть не захватила возвышенность, где похоронен тот старец… И тогда старожилы Дулгалаха вспомнили предание старины глубокой.

Об этом сообщает в телеграм-канале Верхоянского улуса В. КРИВОШАПКИН из села Дулгалах.

Как современный человек, он отмечает, что на причины небывалого прежде размаха наводнения в Верхоянье начались разные суждения. Совершенно правильно предлагается шире и глубже, научно изучить причину стихии. Искать технологии предотвращения или минимизации от урона стихии. Которые, надо полагать, могут случиться и впредь, пока текут воды горного Верхоянья.

На его взгляд, совершенно недостаточно уделяется внимания вопросу изменения русла рек вблизи населенных пунктов. А это реально, зримо происходит на глазах одного поколения. К тому же за последние годы посёлки расширились, застраиваются и в низинах, там, где люди раньше никогда не селились, поскольку знали нрав своих северных горных рек.

В Верхоянье несколько сел уже давно испытывают потери от изменения русла реки и обрушения берегов — Эльгетск, Бетенкес, Суордах. Такая же проблема по всем признакам маячит и перед городом Верхоянск, селами Боронук, Дулгалах и Борулах. Нынешнее наводнение с массовым подтоплением населенных пунктов Верхоянья, на взгляд автора, вплотную ставит проблему изучения фактора динамики русла рек вблизи населенных пунктов. И поиска технологии решений защиты от негативного воздействия такого фактора.