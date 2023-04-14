И грянет бал…

Двенадцать пар приняли участие в конкурсе бальных танцев, состоявшемся в банкетном зале «Фортуна» в Намцах. Организаторами выступили первичная профсоюзная организация Намской центральной районной больницы и коллектив поликлиники села. Все партнершы в танцевальных парах — медицинские работники, врачи и медицинские сестры НЦРБ.

Вечер начался выступлением фельдшера-лаборанта Любови Охлопковой и психиатра больницы Романа Софронова.

Роман Софронов, Любовь Охлопкова, Михаил Макаров

Изящная, грациозная, с прямой спинкой, Любовь Охлопкова в 1979 году окончила Якутское медучилище, работала фельдшером в Хамагаттинской врачебной амбулатории, сейчас — в клинико- диагностической лаборатории Намской центральной районной больницы. О конкурсе, об увлечении бальными танцами она рассказывает охотно, правда, урывками, освобождается поздно.

— Где Вы занимаетесь? Расскажите о своем коллективе.

— С 2006 года я занимаюсь в народном коллективе бальных танцев «Ретро Дансе» села Хамагатта при доме народного творчества «Түһүлгэ». Нашим руководителем является заслуженный работник культуры Любовь Алексеевна Андросова. В ансамбле занимаются люди самых разных возрастов и профессий. Живем и работаем мы очень активно, принимаем участие во многих районных мероприятиях, конкурсах, турнирах. Через каждые три года мы защищаем звание народного коллектива. Репертуар ансамбля самый разнообразный, танцуем парные и ансамблевые танцы. В 2019 году были на фестивале в Корее, нас очень тепло встретили, мы выступали в разных аудиториях. Моим бессменным партнёром является Михаил Макаров, работник Намского педагогического колледжа. В нашем коллективе вместе с нами занимается мой коллега, врач-психиатр Роман Степанович Софронов, ему 72 года, он очень давно занимается танцами.



— Сложно сочетать работу и занятия танцами?

— Бальные танцы это танцевальный спорт, это красота, разнообразие танцев, красивые костюмы, надо постоянно быть в хорошей форме. Занятия танцами требуют много сил, времени, постоянных занятий. Я живу в Хамагатте (это в пяти километрах от районного центра), работаю в Намцах, занятия два раза в неделю. Когда конкурсы, какие-то мероприятия, то занимаемся чаще. Но это того стоит, аплодисменты зрителей вдохновляют.

— Что вы танцевали на открытии конкурса? Почему не приняли участие сами?

— Мы с Романом Степановичем танцевали фигурный вальс и падеспань. В самом конкурсе мы, к сожалению, не участвовали, поскольку нас сочли профессионалами, хотя это не так. Мы с ним любители, но, видимо, учтя наш опыт выступлений, участвовать в конкурсе нам не разрешили.

— Как Вы лично оценили выступления пар?

— Срок подготовки был небольшой, но все участники молодцы, хорошо подготовились. Танцы пары выбрали разные: вальс, танго, фокстрот, современные танцы, кому, что больше нравится. Выступления понравились зрителям, и в целом вечер очень понравился всем, кто был. Мне лично очень понравилась пара Саина Стручкова (медсестра профкабинета) – Станислав Соловьев (врач-стоматолог).

Любовь Охлопкова

— Кто стал победителем конкурса?

— Гран-при достался медсестре инфекционного отделения Прасковье Куличкиной и ее с партнеру Николаю Петрову, Они оба занимаются в танцевальном коллективе села Аппаны. Первое место у заведующей клинико-диагностическим отделением больницы Риммы Стручковой и Михаила Макарова.

обладатели Гран-при

Прекрасный зал, музыка, танцы, красивые костюмы, призы, цветы, аплодисменты — первый корпоративный вечер бального танца Намской ЦРБ удался. Вполне реально, что в будущем жители Намцев (хороший пример заразителен!) захотят окунуться в волшебный мир бального танца. И грянет бал!