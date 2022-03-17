И деньги потерял, и под суд попал…

Прокуратура Жиганского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на взятку

В феврале 2022 года Арктическим МСО СУ СК Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Жиганского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 Уголовного кодекса РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в с. Жиганск, обнаружив размещенное посредством сети «Интернет» объявление об оказании под видом сотрудника правоохранительных органов за денежное вознаграждение содействия в получении водительских удостоверений любой категории, обратился к лицу, разместившему данное объявление, и перечислил ему денежные средства в размере 20 000 рублей, полагая, что дает взятку сотруднику правоохранительных органов за получение водительского удостоверения без прохождения экзаменов.

Преступление не доведено обвиняемым до конца, в связи с тем, что лицо, разместившее объявление, обманом завладело его денежными средствами, не являясь на самом деле сотрудником правоохранительных органов.

Расследование данного дела завершено. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание до 8 лет лишения свободысо штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.