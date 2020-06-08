Хватает ли аппаратов ИВЛ для коронавирусных пациентов в столице?

«Я давно работаю в реанимации, но такого не видел никогда» — именно с этих слов начинается наш разговор с Сергеем Викторовичем, врачом анестезиологом-реаниматологом Якутской республиканской клинической больницы.

Острая дыхательная недостаточность, когда невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть — один из ярко выраженных симптомов у коронавирусных больных, находящихся в почетном возрасте. Кому из них потребуется искусственная вентиляция легких, и хватит ли на всех аппаратов? Как чувствуют себя пациенты после ИВЛ? Об этом и многом другом подробнее в сюжете пресс — центра ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» с Сергеем ЖИРЯКОВЫМ, заведующим отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.