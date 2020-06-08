08.06.2020
10:41
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Коронавирус

Хватает ли аппаратов ИВЛ для коронавирусных пациентов в столице?

«Я давно работаю в реанимации, но такого не видел никогда» — именно с этих слов начинается наш разговор с  Сергеем Викторовичем, врачом анестезиологом-реаниматологом Якутской республиканской клинической больницы.  

Острая дыхательная недостаточность, когда невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть —  один из ярко выраженных симптомов у коронавирусных больных, находящихся в почетном возрасте. Кому из них потребуется искусственная вентиляция легких, и хватит ли на всех аппаратов? Как чувствуют себя пациенты после ИВЛ? Об этом и многом другом подробнее в сюжете пресс — центра  ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» с Сергеем ЖИРЯКОВЫМ, заведующим отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.  

Фото: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРКБ».
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРКБ».
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