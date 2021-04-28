Филармония Якутии приглашает на праздничный концерт «Хвалите имя Господне!» в рамках XX Республиканского пасхального фестиваля искусств «Золотые купола».

В самый большой православный праздник Симфонический хор Филармонии Якутии исполнит шедевры русской пасхальной хоровой музыки, духовные сочинения С.Дегтярева, М. Васильева, А. Кастальского, Д. Сарти, Б.Ледковского; русские народные песни и известные хоровые праздничные произведения: «Итальянская полька», «Веселый пир», Весеннее попурри, «Как прекрасен этот мир», «Ах вы, сени», «Барыня».

Пасхальный концерт «Хвалите имя Господне!» создаст благостную и просветлённую атмосферу вечера, наполненного возвышенным творчеством авторов и исполнителей!

Ждем вас 4 мая в 16:00 в Большом зале Якутской духовной семинарии.

Стоимость билета 350 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Телефоны: (4112) 47-63-35, 45-06-98.

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