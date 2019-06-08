Хусрав Чабборов — чемпион по нардам VI Спартакиады НКО

8 июня в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского открылась VI Спартакиада национально-культурных объединений, посвященная Дню Российской Федерации, Году консолидации в Якутии и 25-летию создания общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)». Первым соревнованием стал турнир по длинным нардам.

Татьяна Парникова, руководитель Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений ДДН им. А.Е. Кулаковского:

— Представлено 18 участников из 9 команд (таджикская, русская, азербайджанская, бурятская общины, кыргызская диаспора «Манас», Союз армян Якутии, общественная организация «Потомки государевых ямщиков», узбекская диаспора и сборная команда Дома дружбы народов в составе Вираба Оганесяна и Станислава Бадмаева). С каждым годом соревнования расширяются, приобретают масштабность. Спартакиада проводится в целях популяризации национальных видов спорта, укрепления единства и духовной общности народов Республики Саха, пропаганды здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта среди национально-культурных объединений.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – Чабборов Хусрав Абдулвахобович, таджикская община «Сомониен» Республики Саха (Якутия)

2 место – Манукян Рафик Азатович, Союз армян Республики Саха (Якутия)

3 место – Мамедов Алиш Забил Оглы, председатель азербайджанской общины «Баку» в Республике Саха (Якутия)

Все участники увлекательного и захватывающего турнира по длинным нардам получили удовольствие от игры.

Спартакиада проводится 8 и 15-16 июня 2019 года в г. Якутске. Помимо турнира по нардам будут соревнования по волейболу, футболу и мас-рестлингу, который больше всего популярен среди представителей национально-культурных объединений. Якутский национальный вид спорта по перетягиванию палки завоевал сердца разных народов.

Программа спартакиады:

— мас-рестлинг – 15 июня 2019 года, начало соревнований в 10.00 ч., место проведения – Спорткомплекс «Модун» (зал мас-рестлинга);

— волейбол – 15-16 июня 2019 года, начало соревнований в 9.00 ч., место проведения – Спорткомплекс «Модун»;

— Республиканский турнир по футболу – 15-16 июня 2019 года, начало соревнований в 9.00 ч., место проведения – Спорткомплекс «Дохсун». Торжественное закрытие и награждение Спартакиады состоится после финальной игры по футболу.

Общее руководство организации Спартакиады осуществляется Национальной общиной «Тыва» РС(Я), Ассамблеей народов РС(Я) при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я), Министерства по физической культуре и спорту РС(Я). Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возложена на судейскую коллегию Спартакиады.