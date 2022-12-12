Хулиганство с привилегиями или закон для бедных и богатых!?

В нашу редакцию SAKHALIFE.RU поступило письмо. Автор пишет:

14 октября у здания окружной администрации г. Якутска примерно в 19:40 по местному времени меня вдруг начал преследовать неизвестное лицо на черном джипе марки «Lexus», начал сигналить, пытался сзади совершить наезд на мою машину «Toyota Corolla fielder”.

Я, полагая, что прямо в центре города, напротив мэрии г. Якутска, никто не нападет на меня, включил левый поворотник и остановился пропуская встречные автомобили. В этот момент справа от моего автомобиля остановился тот черный джип марки «Lexus», владелец которого приспустив окно он сразу начал орать: «Ты че, ахуел?!», далее он, находясь в состоянии опьянения, подбежал к моему автомобилю, открыл дверь и стал жестоко избивать меня, когда я сидел в салоне автомобиля, удары наносил в основном по голове, по жизненно важному органу.

В этот момент от неожиданности нападения, из-за сильных ударов по голове, у меня потемнело в глазах, и я понял, что если не предприниму меры по защите, то меня это неизвестное лицо в состоянии алкогольного опьянения может убить меня, и я последних сил в целях самообороны смог произвести 4 выстрела из травматического пистолета в область ног нападавшего.

После применения травматического оружия, я успел закрыть дверь, а это неизвестное лицо продолжило нападение, но бил уже по стеклу машины и по двери, причинив значительный ущерб.

В этот момент я в целях защиты сдал вперед и остановился у здания по ул. Курашова 22, чтобы позвонить в полицию, но данное неадекватное лицо, находившееся в состоянии опьянения, с целью посягательства на мою жизнь, здоровье и имущество, умышленно, используя джип «Lexus» как оружие, совершило наезд на мою автомашину, при этом создав угрозу для жизни и здоровья окружающих лиц.

Сотрудники полиции, скорая помощь приехали оперативно. Приехавшие сотрудники ГИБДД сообщили мне, что от водителя лексуса сильно пахло алкоголем. Фиксировать побои я не стал, так как был уверен в своей правоте, считал, что защищался от нападения.

Но как выяснилось позже законы применятся по сословиям, оказывается влиятельному и богатому, высокопоставленному главе округа мэрии г. Якутска дозволено управлять автомашиной в нетрезвом виде и избивать попавшихся ему на дороге граждан.

Дело в том, что на меня напал как потом стало известно Торговкин Матвей Леонидович, глава управы Центрального округа Якутска, сын бывшего главного федерального инспектора Дальневосточного Федерального округа Леонида Торговкина, хранитель денежных средств членов семьи главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С.

Несмотря на позорное поведение госслужащего, я не стал писать на него заявление, полагал, что сотрудники полиции должны провести объективное расследование по фактическим обстоятельствам.

Однако, как оказалось, деньги и власть победили бедность, спустя почти два месяца завели уголовное дело не на Торговкина М.Л., а на меня по статье 115, ч. 2, п. «в», якобы умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия.

Теперь мне в полиции сообщили, что я преступник, а влиятельный и богатый Торговкин М.Л. потерпевший, несмотря на то, что его действия подпадают сразу под действие трех статей УК РФ: хулиганство, побои и умышленное повреждение имущества, видимо деньги и влияние богатого чиновника могут изменить обстоятельства дела с ног на голову.

Я не боюсь ответственности, если я нарушил закон, то готов нести ответственность за свои действия.

Вместе с тем считаю вопиющей несправедливостью, когда богатый влиятельный чиновник Торговкин М.Л., находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избив человека в самом центре города, совершивший умышленный наезд на машину, повредивший чужое имущество, останется безнаказанным.

Я простой гражданин, налогоплательщик, у меня нет влиятельных родителей, я не храню деньги высокопоставленных чиновников, но я человек, и я не позволю издеваться надо мной.

Неужели у нас в стране вновь торжествует крепостное право? Когда бояре могли избивать простых людей без всякой причины и не несли никакую ответственность за это.

Данная ситуация сейчас требует общественного внимания и более тщательной проверки по факту нападения распоясавшегося чиновника с большими денежными возможностям, закон должен быть един для всех.