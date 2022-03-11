11.03.2022
11:53
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Судебная хроника

Хулигана с травматом осудили

Прокуратурой г. Якутска поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, обвиняемого в хулиганстве

         Прокуратурой г. Якутска поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с угрозой его применения, совершенное с применением оружия.

         Судом установлено, что житель города Якутска из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, используя малозначительный повод, преградив своим автомобилем проезжую часть специализированному автомобилю, остановил указанный автомобиль на проезжей части ул. Чайковского г. Якутска, вышел из своего автомобиля, и из хулиганских побуждений, удерживая в руке травматический пистолет, произвел четыре выстрела, один из которых по боковому стеклу кабины специализированного автомобиля, с находящимися в нем тремя работниками АО «Водоканал».

         Своими действиями одному из потерпевших причинил телесные повреждения. Обвиняемый вину признавал в полном объеме. Приговором суда от 03.03.2022, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствием судимостей и положительных характеристик, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 9 месяцев.

         Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: SakhaLife
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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