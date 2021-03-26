Художники Якутска борются за свои мастерские

26 марта, Глава Якутии Айсен Николаев провел личный прием граждан в Общественной приёмной Президента Российской Федерации.

Василий Амыдаев из Якутска обратился по поводу художественных мастерских, расположенных по проспекту Ленина. Мастерские находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу. Художники хотят сохранить площади.

Айсен Николаев поручил министру культуры и духовного развития РС(Я) Юрию Куприянову изучить возможности выделения площадей под художественные мастерские в другом помещении и представить соответствующие предложения. «Сохранить рабочие площади для художников необходимо», — резюмировал Ил Дархан.

Василий Амыдаев также актуализировал вопрос о профессиональных наградах, в частности, предложил рассмотреть вопрос утверждения государственной премии им. А.С. Осипова, премии молодых художников им. А.П. Мунхалова и почетного звания «Заслуженный художник Республики Саха (Якутия)».

Эти вопросы будут рассмотрены Министерством культуры и духовного развития РС(Я) совместно с Комиссией по государственным наградам РС(Я) в третьем квартале текущего года.

Татьяна Огнева обратилась по вопросу о проведении капитального ремонта дома по ул. Мацкепладзе, 10, поселка Усть-Нера Оймяконского улуса.

«Наш дом четырехподъездный, в нем живут около 150 человек, много детей. В доме есть трещины. Сваи слабые. Мы боимся, что дом может рухнуть», — сказала Огнева.

Проведение ремонтных работ в указанном доме было запланировано на 2018-2020 годы. Ремонтные работы в установленные сроки не проведены. Фонду капитального ремонта дано поручение провести ремонт дома в кратчайшие сроки.

В настоящее время проектно-сметная документация ремонтных работ проходит экспертизу. Ориентировочная дата получения заключения — апрель 2021 года. Будет объявлен электронный аукцион для определения подрядной организации на выполнение капитального ремонта.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Вячеславу Емельянову взять данный вопрос под прямой контроль и завершить ремонтные работы в течение летнего сезона текущего года.

Мария Стефу из поселка Чульман Нерюнгринского района обратилась по поводу задолженности образовательных учреждений Нерюнгринского района перед частным предприятием по организации бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов.

По информации заместителя министра образования и науки РС(Я) Владимира Тихонова, долг за первый квартал образовался из-за перехода на электронный документооборот в межбюджетных отношениях. В данное время задолженность перед Нерюнгринским районом погашена в полном объеме, работники столовой, где работает Мария Стефу, получили зарплату.

Субсидии за горячее питание младших классов за второй квартал 2021 года будут доведены до муниципальных образований в апреле.

«Нужно держать этот вопрос на постоянном контроле. Образовавшуюся в начале года задолженность можно назвать единичным случаем. Будем надеяться, что впредь этого не будет, и субсидии будут оплачиваться авансом», — сказал Айсен Сергеевич.







