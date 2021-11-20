Художники Якутии восстановили свою галерею и открыли удивительную выставку

В Якутске в художественной студии Союза художников Якутии «Арт-Ситим» открылась уникальная выставка анималистического искусства «Живая Арктика».

Интересна она, во-первых, масштабом и разножанровостью. В экспозиции представлены почти 90 работ: живописные полотна, графика и декоративно-прикладное искусство. Организаторы не стали идти по обычному пути и представили одновременно работы и именитых профессионалов, имеющих звания, известных далеко за пределами республики и молодых художников, имена которых, несомненно, еще не раз прозвучат.

Во-вторых, что могло бы быть отмечено, как большое событие в искусстве Якутии, выставка открылась в собственном помещении Союза художников, в восстановленной галерее, которая не работала еще с советских времен.

Как рассказала председатель Союза художников Якутии Ольга Скорикова: «Выставка призвана показать бесценность этого мира, побудить задуматься о его сохранении, она позволит зрителям по-новому увидеть красоту Севера. Экспозиционное пространство условно делится на две зоны: в первом зале расположено более академическое направление, а во втором представлены модерновые работы, тяготеющие к современной стилистике».

Республиканская выставка «Живая Арктика», входит в цикл мероприятий «Арт-Альянс» при поддержке Гранта Главы РС(Я), благодаря которому было проведено множество выставок, мастер-классов и творческих встреч с художниками.

Выставка открыта для зрителей̆ с 22 ноября по 5 декабря с 10:00 — 17:00 по адресу:ул. Белинского, д.44, 2 этаж, «Арт-Ситим».