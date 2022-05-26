26.05.2022
14:40
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Культура

Художники Якутии представят тотальную инсталляцию «Өксөкү»

Художники Якутии разных направлений и поколений представят тотальную инсталляцию «Өксөкү». Это будет коллективная рефлексия о фундаментальных идеях и смыслах, выраженных в творчестве А.Е. Кулаковского.

Выставка-инсталляция откроется в Центре культуры и современного искусства им. Ю.Гагарина 31 мая в 18.30. Продлится до 10 июня.

Следите за новостями на страницах @kulakovskii1877 и @culture_yakutia

Источник: Татьяна ПАВЛОВА-БОРИСОВА.

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