Художники Якутии представят тотальную инсталляцию «Өксөкү»

Художники Якутии разных направлений и поколений представят тотальную инсталляцию «Өксөкү». Это будет коллективная рефлексия о фундаментальных идеях и смыслах, выраженных в творчестве А.Е. Кулаковского.

Выставка-инсталляция откроется в Центре культуры и современного искусства им. Ю.Гагарина 31 мая в 18.30. Продлится до 10 июня.

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