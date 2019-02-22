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Художники вдохновлены якутской красавицей

Красота и, думается, прекрасный нрав Натальи Строевой вдохновили художников и художниц на создание ее портретов. Красавица разместила слова благодарности авторам работ в своем Instagram:

Спасибо за ваше невероятное творчество 🙏🏻💔😻
В карусель влезли не все, но ваши рисунки не менее прекрасны! 🎡

В подростком возрасте я так переживала по поводу своей бесталанности 🙎🏻‍♀️ Только в начальных классах ходила на танцы( балет+ традиционные),
родители хотели отправить меня в хореографический колледж, но я не хотела заниматься ежедневно только танцами и специально провалила отбор, после чего бросила кружок. 💃🏻
В то время, когда сверстники покоряли музыкальные инструменты/пение/ новые техники на холстах/ разные направления хореографии/ виды спорта, я не занималась ничем и считала, что им так легко выбрать будущую профессию, где они станут мастерами своего дела, ведь у них есть призвание, талант, любимое дело, а я все делаю ни плохо и ни хорошо — танцую нормально, рисую средне, пою не «вау», почерк детский, но понятный, телосложение спортивное, но я сама очень трусливая (если вы мне бросите мяч, соотношение того, что я убегу прятаться от него и к тому, что поймаю = 100 к 1) .
У меня все всегда в золотой середине, в неком балансе, и со временем я поняла, что это и есть мой талант — я человек- универсальность! 😂
Я могу все, понемногу, не идеально, но самое главное все ☝🏻

Любите, цените и уважайте ваши таланты и особенности, ведь это ваша сила ⚡️

Какая работа Вам больше нравится? Подписчики Натальи восхищены всеми картинами.

  

Картина Валентины Торговкиной:

Автор Кыдаана Игнатьева:

Кукла Екатерины Алексеевой:

К сожалению, авторы портретов не указаны. Подписаны известные нам авторы.

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Спасибо за ваше невероятное творчество 🙏🏻💔😻 В карусель влезли не все, но ваши рисунки не менее прекрасны! 🎡 ⠀ В подростком возрасте я так переживала по поводу своей бесталанности 🙎🏻‍♀️ Только в начальных классах ходила на танцы( балет+ традиционные), родители хотели отправить меня в хореографический колледж, но я не хотела заниматься ежедневно только танцами и специально провалила отбор, после чего бросила кружок. 💃🏻 В то время, когда сверстники покоряли музыкальные инструменты/пение/ новые техники на холстах/ разные направления хореографии/ виды спорта, я не занималась ничем и считала, что им так легко выбрать будущую профессию, где они станут мастерами своего дела, ведь у них есть призвание, талант, любимое дело, а я все делаю ни плохо и ни хорошо — танцую нормально, рисую средне, пою не вау, почерк детский, но понятный, телосложение спортивное, но я сама очень трусливая (если вы мне бросите мяч, соотношение того, что я убегу прятаться от него и к тому, что поймаю = 100 к 1) . У меня все всегда в золотой середине, в неком балансе, и со временем я поняла, что это и есть мой талант — я человек- универсальность! 😂 Я могу все, понемногу, не идеально, но самое главное все ☝🏻 ⠀ Любите, цените и уважайте ваши таланты и особенности, ведь это ваша сила ⚡️

A post shared by Natasha Stroeva (@stroevatasha) on

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
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21.02.2019

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21.02.2019

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