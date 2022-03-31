Художники-реставраторы Якутии будут повышать квалификацию на плановой основе

После обучения во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря и аттестации в министерстве культуры РФ специалисты смогут получить очередную категорию и допуск к сложным реставрационным процессам.

Такая возможность обсуждалась на рабочей встрече министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрия Куприянова с руководителем управления культуры министерства культуры РФ Анной Немеровец.

По прозвучавшей информации на данный момент среди сотрудников государственных музеев Якутии всего 2 реставратора, которые имеют аттестацию и категорию (1, 2), а остальные имеют допуски к определенным процессам и к проведению реставрационных работ в отношении музейных предметов.

— Мы бы хотели, чтобы художники-реставраторы Якутии смогли повышать квалификацию на плановой основе, — отметил Куприянов, получив предварительное согласие Управления культуры МК РФ в ДФО.

В ходе встреч также затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия по осуществлению государственного регионального контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда РФ, реставрации музейных предметов, подготовке реставраторов и экспертизе культурных ценностей.

Кроме того, внесено предложение об организации управлением МК РФ по ДФО семинара по осуществлению государственного регионального контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда РФ.