Художник Туйара Шапошникова представила свои работы в Якутске

В выставочном зале «Космос» Центра культуры и современного искусства им. Гагарина начинает работу выставка известного якутского художника, члена Союза художников России, профессора АГИКИ Туйары Шапошниковой. В зале представлены 34 работы, выполненные в разных техниках и написанные в разные периоды творчества художника. Все картины объединены названием «Знакомая синяя птица».

Название всей выставки отсылает к ее одноименной работе, написанной под впечатлением от поездки по странам Европы. Как отметила Туйара Шапошникова, многие люди привыкли откладывать своё счастье и связывать его с моментами поездок в другой уголок мира, с окончанием долгой зимы и наступлением летнего сезона. Но художник считает, что важно радоваться каждому прожитому дню и любым мелким приятным вещам, происходящих вокруг нас.

«Синяя птица у людей ассоциируется со счастьем, с моментами радости в жизни. Почему вдруг знакомая? Потому что любой человек, родившийся и живущий на этой земле, непременно испытывал это чувство. Сегодня настало то время, когда человек должен воспитывать себя, свои мысли к ожиданию хорошего. Жизнь прекрасна и поводов для радости много, в том числе и в любой рутине. И неважно то, где ты находишься! Можно и нужно быть счастливым здесь и сейчас», — говорит Шапошникова.

Своими ощущениями от выставки поделилась заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ Анна Петрова-Кэрэhит: «Знакомая синяя птица» — отражает содержание экспозиции. Работы художника словно возвращают нас к знакомому прошлому, к образам, которые, возможно, подзабыты. Каждое произведение графики и живописи приковывает внимание зрителя, позволяя ему создавать собственные интерпретации и дешифровки. Обращение к родовой памяти, к своим корням характерна для работ Туйаары Шапошниковой. Архаичные образы переданы автором современным, глубоко индивидуальным художественным языком. Теплота, искренность, одухотворенность работ художника будут высоко оценены зрителем».

Специалист по выставочной деятельности ЦК им. Гагарина Елена Васильева подчеркнула, что выставка Туйары Шапошниковой в зале «Космос» оказалась знаковой: художник представила свои работы в статусе профессора АГИКИ. «Она сделала яркое и выразительное высказывание, посвятив выставку не определенному событию, а позиционированию искусства в качестве терапевтического инструмента. Источника силы для людей в момент сложных эмоциональных испытаний. В данном контексте выставка для нашего Центра является важным событием», — сообщила Васильева.

Она добавила, что выставку, которая продлится до 21 ноября, можно посетить по Пушкинской карте. Напомним, с начала сентября этого года по инициативе президента любой человек в возрасте от 14 до 22 лет может оформить виртуальную карту через «Госуслуги. Культура», на которой будут средства в размере 3000 рублей. Эту сумму необходимо будет потратить на любые культурные мероприятия учреждений, входящих в программу Пушкинской карты. Со следующего года сумма увеличится до 5000 рублей.