21.06.2021
17:00
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Культура

Художник поздравил якутян с Ысыахом

Художник-иллюстратор Роман Марков поздравил якутян с Ысыахом, нарисовав скетч со сценой раздачи кумыса.

Роман Марков известен своими комиксами «на злобу дня». В составе творческой группы «А4» работал над комиксом «Якутск. Параллельный».

Источник: https://www.instagram.com/p/CQWmKK7oalz/
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