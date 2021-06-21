21.06.2021
17:00
104
Культура
Художник поздравил якутян с Ысыахом
Художник-иллюстратор Роман Марков поздравил якутян с Ысыахом, нарисовав скетч со сценой раздачи кумыса.
Роман Марков известен своими комиксами «на злобу дня». В составе творческой группы «А4» работал над комиксом «Якутск. Параллельный».
Источник: https://www.instagram.com/p/CQWmKK7oalz/
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