Художник изобразил Карину Чикитову и ее собаку

Пропавшую в тайге в 4-летнем возрасте Карину Чикитову и ее собаку изобразил на своей картине молодой якутский художник Федосий Заровняев.

Девочке на картине примерно столько же лет, сколько Карине сейчас, она сидит под кроной могучего священного дерева Аал Луук Мас, и у нее с ее верной подругой Найдой, по всей видимости, — пикник.