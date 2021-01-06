06.01.2021
17:45
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Культура
Художник изобразил Карину Чикитову и ее собаку
Пропавшую в тайге в 4-летнем возрасте Карину Чикитову и ее собаку изобразил на своей картине молодой якутский художник Федосий Заровняев.
Девочке на картине примерно столько же лет, сколько Карине сейчас, она сидит под кроной могучего священного дерева Аал Луук Мас, и у нее с ее верной подругой Найдой, по всей видимости, — пикник.
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