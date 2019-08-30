30.08.2019
19:50
27

Культура & Образование

Художник Федосий Заровняев показал свои работы землякам

В селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района прошла персональная выставка «Айылгы» выпускника Красноярского государственного художественного института, члена Союза художников России Федосия Заровняева.

Посмотреть работы своего талантливого земляка собралось почти все село.

Источник: https://www.instagram.com/p/B1oVMN3H7hI/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх