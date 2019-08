Художник Федосий Заровняев показал свои работы землякам

View this post on Instagram

Сегодня состоялось моей выставки в культурном центре «Айылгы» . Я не ожидал, что будет так много людей. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришёл! Спасибо Ивану Ивановичу за предоставленную возможность показать свои работы. Выставка продлится до 29 го августа. #выставка #тюнгюлю #сахасирэ #якутия #саха