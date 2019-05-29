Художница Кыыдаана Игнатьева украсит дом в Чурапче

Известная якутская художница Кыыдаана Игнатьева этим летом выполнит стрит-арт на торцевой стене дома в селе Чурапча. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Кыыдаана предложила жителям села проголосовать за наиболее понравившийся им вариант. Именно он украсит стену жилого дома в рамках первого республиканского фестиваля современной культуры «Лето Якутия».