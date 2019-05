Художница Кыыдаана Игнатьева украсит дом в Чурапче

View this post on Instagram

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ "ВЫБЕРИ СВОЙ МУРАЛ» в с. Чурапча!🙌 Мурал этим летом будет реализован мною в рамках первого республиканского «Якутского фестиваля современной культуры ЛЕТО ЯКУТИЯ» @letoyakutia ☀️☀️☀️ ⠀ Представляем на Ваш выбор эскизы для стрит-арта, который будет выполнен на торцевом фасаде многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Октябрьская, 23. Проголосовать могут все жители с.Чурапча, один пользователь может проголосовать с одного устройства только один раз (повторные голоса удаляются, спамы выявляются). Эскиз, набравший максимальное количество голосов, будет реализован в 2019 г. ⠀ Голосование началось с 29.05.2019г. в 10:00ч и закончится 31.05.2019г. в 18:00ч.🙌 Действующая ссылка на голосование у меня в профиле👉 ⠀ В комментариях напишите какой эскиз больше всего понравился🥰🙌