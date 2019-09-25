Художественный руководитель ДДН отмечает юбилей

Уважаемая Жанна Степановна!

Родной коллектив работников Дома дружбы народов имени А.Е.Кулаковского от всей души поздравляет со знаменательным событием -юбилеем!

Вся Ваша сознательная жизнь и трудовая деятельность посвящены служению ее величеству – Культуре! Ваша преданность избранной профессии, упорство и настойчивость в достижении поставленных задач, хорошая профессиональная подготовка, умелый подход к любому делу всегда помогают успешно решать творческие задачи учреждения.

В том, что наше учреждение является одним из ведущих в сфере культуры и реализации государственной политики в вопросе национальных отношений, есть и Ваш неоспоримый вклад. Художественно-постановочный отдел, возглавляемый Вами, успешно занимается реализацией всей репертуарной и культурно–массовой деятельности учреждения, популяризацией творческих достижений самодеятельных коллективов Дома дружбы народов, обеспечивает сочетание экономических и административных ресурсов для развития активности работников в творческо-производственной деятельности. За последние годы проделана колоссальная работа по созданию репертуарных спектаклей, традиционных ежегодных мероприятий.

Дорогая наша Жанна Степановна, в этот радостный день юбилея выражаем огромную признательность за ваш неустанный добросовестный труд, за профессионализм, за внесенный вклад в наше общее дело!

От всей души желаем крепкого здоровья, удачи, успехов во всем; большого человеческого счастья, благополучия!

Пусть все, что Вами сделано дальше развивается и процветает, а задуманное воплотится в жизнь! Пусть Вас окружают только единомышленники и любящие люди!

С уважением, генеральный директор, заслуженный работник культуры РФ, РС (Я) Я.В.Игнатьева