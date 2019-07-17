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Художественный руководитель – кто он?

Руководителя художественно-постановочного отдела Дома Дружбы Народов им. А. Е. Кулаковского Жанну Степановну Николаеву вы никогда не встретите в плохом настроении: она всегда улыбчива и приветлива, постоянно окружена людьми, а в её голове – будьте уверены – уже рождается очередной творческий проект. За её плечами работа с десятками коллективов, сотни проведенных мероприятий и тысячи довольных зрителей. При таком быстром темпе своей жизни она успевает путешествовать, уделять время семье и всегда выглядеть безупречно.

Детство

Я родилась в крепкой дружной семье. Мой папа Антипин Степан Ильич – партийный работник, занимал высокие посты в Верхнеколымском районе, порядочный и честный человек, любящий свой народ. Моя мама, Антипина Матрёна Михайловна, обаятельная, красивая женщина, заботливая, хранительница нашего семейного очага. Я всегда была окружена супер-заботой своих родителей.

Начало пути

У меня никогда не было сомнений в том, что я посвящу себя именно сфере культуры. Я с самого детства была очень активным ребёнком: участвовала в художественной самодеятельности Верхнеколымского района и, как многие, мечтала стать культурным деятелем. Тогда казалось, что в культуре присутствует некая «звездность», поэтому, конечно, такая мечта была с детства: выходить на сцену, выступать перед зрителями… Но только потом, уже учась в институте, я поняла, что работник культуры – это прежде всего организатор, а не участник какого-либо проекта.

Учёба

После окончания школы я приняла решение, что буду поступать в Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Я окончила школу в 16 лет, в 1986 году, и сразу же поступила на театральное отделение по специальности «режиссер самодеятельного народного театра». Тогда был очень большой набор: на одно место претендовало 3-4 человека. Для того времени это было очень много. В итоге отобрали 36 студентов: 18 юношей и 18 девушек, а окончило институт всего 8 человек – такой большой был отсев. Оставались самые сильные; те, кто действительно хотел остаться в культуре. Но тогда, наверное, мы не понимали самой сложности этой профессии: все мы были очень юные. И мы до сих пор не сошли с этих «рельсов», остались в профессии. Сейчас мне очень отрадно знать, что все те, которые учились вместе со мной, будь то в разных группах или в параллели, до сих пор работают в этой сфере, то есть та база, которую нам дали и привили, она оказалась очень сильна. Прошло много лет, и теперь, наверное, можно сказать, что мы не случайные люди этой профессии. Служить культуре, служить людям, дарить им праздник – это один из основных критериев. Я никогда не думала о том, чтобы заняться чем-то другим в жизни. Бывают, конечно, моменты, когда ты устаешь от культуры, кажется, что ты должен поменять что-то в своей жизни, но сейчас, я думаю, о каких-то изменениях даже и нет смысла говорить.

Художественный руководитель – кто он?

Художественный руководитель – это прежде всего хороший организатор. Чтобы организовать работу большого количества людей, нужно прежде всего самому понимать свои цели и задачи, а потом уже вести людей за собой. Люди никогда не пойдут за человеком, которого они не понимают.

Самое главное предназначение нашей профессии – это дарить людям праздник.

До того, как стать художественным руководителем, я долго работала тогда ещё не в Доме Дружбы Народов, а в Республиканском центре культуры им. А. Е. Кулаковского. Проработала в разных отделах, хорошо знала «кухню» и коллектив каждого. Поэтому, я думаю, мне, чем кому-либо другому, было легче работать в качестве художественного руководителя, ведь люди меня уже знали, все-таки вместе с ними мы прошли через многое.

Быть художественным руководителем – это постоянно искать что-то новое. Смотреть, наблюдать, хорошо знать материал, с которым ты работаешь. Мы ведь все-таки работаем не с профессиональными артистами, а с участниками художественной самодеятельности. И потом, если профессиональный коллектив или театр работает около полугода, чтобы выдать зрителю программу, после чего показывает её на протяжении многих лет, то мы работаем как культурно-досуговое учреждение, поэтому наш продукт – он недолгой жизни. Например, мы с коллективом открыли сезон – и пошли дальше. У нас новая неделя – новое мероприятие.

О коллективах Дома Дружбы Народов

У нас 29 творческих коллективов, и я работаю с каждым из них. Из всех 29 коллективов 11 – это образцовые народные коллективы, остальные – коллективы художественной самодеятельности. У нас большой отдел, каждый специалист которого имеет свою собственную нагрузку, отвечает за конкретное направление нашей деятельности. Одному художественному руководителю невозможно вести полноценный объем работы.

29 коллективов состоят из 700 участников, а это очень большое количество человек для нашего учреждения, поэтому у нас практически никогда нет свободных помещений, а график репетиций и мероприятий очень насыщенный.

Вдохновение

Я черпаю вдохновение в людях, в проектах и даже в отдыхе. Знаете, когда ты очень долго работаешь в сфере культуры, то даже отдыхаешь работой. Ты все время что-то для себя замечаешь, примечаешь… Мысли всегда вертятся вокруг тебя.

В конце оказывается так, что праздники, которые проводятся в Доме Дружбы Народов, становятся домашними праздниками – уже до такой степени твоя семья начинает «жить» твоими проектами, твоей работой.

О своей команде

Я восхищаюсь своей командой. Без такого невозможно в работе. Это и руководители коллективов, и соратники, и коллеги. Культура сама по себе – это труд команды. Если нет слаженной команды, которая была бы как нотная гамма, то здесь просто невозможно работать. Меня вдохновляют и наши ребята по свету, по звуку, по экрану, потому что без них никак – они воспроизводят все наши идеи. Каждый из работников по-своему уникален и ценен. Я всегда говорю, что большое мероприятие – это частица каждого, кто принимал участие в его создании.

Идеальный выходной день

Мой идеальный выходной день – это когда я никуда не выхожу из дома. Несмотря на сильную занятость на работе, я очень домашний человек: люблю находиться в кругу своей семьи, заниматься домашними хлопотами и готовкой. Мне нравится запекать в духовке картофель, курицу, делать что-то с овощами, различные розочки из теста. Не меньше люблю в домашние праздники красиво сервировать стол, а в Новый Год могу оформить его в едином цвете. Например, если решу, что встречать наступающий год мы будем на сиреневом столе, то я куплю новую посуду и различные декоративные элементы именно такого цвета. А еще, если у меня есть настроение и мне не жалко потратить на это свой выходной, то могу сходить по магазинам. Особенно люблю ходить в ювелирные салоны, смотреть на украшения, мерить их. Это тоже такой хороший «релакс». Нравится по возможности посещать мероприятия коллег за стенами своей работы, анализировать, подсматривать…

Идеальный рабочий день

Бывает такое, что я могу вернуться с работы домой очень поздно, а утром я просыпаюсь и понимаю, что я вся разбитая. В этот момент мама мне всегда говорит: «Иди на работу, там у тебя все пройдет».

Я вот уже много лет иду на работу по одной и той же дороге, поднимаюсь по одним и тем же лестницам, открываю одни и те же двери, вдыхаю запах Дома Дружбы Народов, вижу коллег, которых я очень люблю, здороваюсь, спрашиваю, как у них дела. Идеальный день – это когда я прихожу на работу и полностью погружаюсь в творческий процесс. У нас не бывает такого дня, чтобы он был хотя бы немного свободен: всегда имеются какие-то планы, собрания, мероприятия. Открывая двери в Дом Дружбы Народов, я всегда знаю, что я захожу на любимую работу, потому что, чтобы служить её величеству культуре с такой самоотдачей, нужно любить то, чтобы делаешь, нужно любить свою профессию.

Про путешествия

Я была в 15 странах мира, очень много ездила по России, так что моя география путешествий достаточно обширная. Каждая страна по-своему уникальна, как и люди, которые в ней живут. Мне очень нравится море, я люблю водную стихию, быть у воды. Сейчас я стараюсь выезжать куда-нибудь через каждый год, хотя раньше это удавалось чаще. Про меня точно можно сказать: дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку (смеется).

Я никогда не отдыхаю одна – я всегда беру с собой свою семью, потому что без них для меня не может быть полноценного отдыха. Очень важно проводить время с семьей. Мне кажется, чаще всего мы уделяем им мало времени. В течение рабочего сезона может быть так, что мы можем чего-то не доглядеть, а отдых, общие поездки, они всё это компенсируют. Мне нравится, что на отдыхе я могу быть простым человеком: ходить без макияжа и укладки, а с обычным хвостом и в панамке.

О том, как выглядеть безупречно

В-первую очередь, я стараюсь высыпаться. Если я пришла с работы в 10, то в 11 часов я обязательно должна заставить себя ложиться спать. Выглядеть хорошо – это самоорганизация. Человек должен быть организован во всём. Если ты по своей профессии организатор, то тогда ты можешь организовать и свой подъем, зная, что нужно рано проснуться, привести себя в порядок. И потом, на тебя ведь смотрят люди, тебя так или иначе узнают, поэтому ты несешь ответственность не только за себя и за свою внешность, но и за людей, с которыми ты работаешь. У работника культуры всегда работа до седьмого пота, но несмотря на это, он всегда должен быть подтянут, ведь мы создаем праздник, а праздники не делают в тиши. Культура – это не работа, это – состояние души.

Источник: Любовь Максимова.
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