Хроники 2022 года: Самые громкие суды и задержания

Редакция SakhaLife.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом! В эти дни мы хотели бы показать, чем запомнился уходящий год. Было много событий, радостных и печальных, были и потрясения и достижения.

Этот год был богат на судебные тяжбы и преследование людей. Стоит особо отметить, что в 2022 году от внимания органов не помогали ни богатство, ни медийность лиц, ни продолжительная работа в госструктурах.

Судьбу шамана вновь будут решать в суде

Александр Габышев, известный под прозвищем Шаман, может еще выйти на свободу. Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Идет суд по делу экс-заммэра Якутска Егора Попова и его супруги Анны

17 ноября, в Якутском городском суде судья Людмила Николаева провела очередное заседание по уголовному делу бывшего заммэра Якутска Егора Попова и его супруги Анны, которые обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ст.204.1 ч.3 и ч.8 УК РФ). Нечасто на скамье подсудимых оказывается семейная пара, в которой муж был высокопоставленным чиновником, а жена, соответственно, успешной бизнесвумен.

Якутский городской суд 30 мая приговорил Анну Попову к лишению свободы на 7 лет условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 8 млн рублей, Егора Попова – к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 8 млн рублей.

В Якутске погиб высокопоставленный сотрудник МВД

По информации SakhaLife.ru в Якутске погиб заместитель отдела уголовного розыска УВД Якутска, в день своего рождения. ЧП произошло днём, 12 октября в торговом доме «Милан», в одном из заведений. Предполагаемая причина смерти – последствие примененных спецсредств представителями ЧОП.

В отношении Александра Бобылева и Дмитрия Саввина, работников частного охранного агентства, в отношении которых 12 ноября 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 203 УК РФ, — причинение смерти по неосторожности и превышение полномочий.

Возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Якутии

В Якутии полицейскими возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1, 7 миллиона рублей.

Самое масштабное дело об отмывании чиновниками Якутии бюджетных денег

В Якутском городском суде сегодня, 29 ноября, продолжилось рассмотрение нашумевшего уголовного дела Фонда развития предпринимательства Якутии, руководителем которого являлась Татьяна Коломицына. По делу проходит семь человек, в том числе заместитель руководителя фонда – Лена Платонова, а также сын Коломицыной – Максим, который был участником преступного сообщества, организованного матерью.

Татьяна Коломицына обвиняется по пяти статьям УК РФ – мошенничество, коммерческий подкуп, отмывание денежных средств с использованием служебного положения, отягощенное особо крупным размером и организацией преступного сообщества. У других обвиняемых статей поменьше.

Сыну главы Нюрбинского района, подозреваемого в убийстве матери и сестры, продлили срок в СИЗО

Судья Якутского горсуда Елена Протопопова 15 ноября продлила срок содержания под стражей сыну главы Нюрбинского района Айсену Иннокентьеву.

Напомним, трагедия в частном доме в Якутске разыгралась вечером 15 июня. 21-летний сын главы Нюрбинского района Алексея Иннокентьева Айсен взял нож и несколько раз ударил им свою старшую сестру и мать.

Приговор Максиму Местникову вызвал шок!

10 октября, в Якутском городском суде объявлен приговор педагогу, известному общественнику Максиму Местникову. Судья Якутского городского суда Павел Герасимов огласил только резолютивную часть приговора — 14 лет лишения свободы! Приговор поверг всех присутствующих на суде в шок

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, поскольку рассматривалось дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, Максима Местникова обвинили по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и пяти эпизодам по п.«б» ч.4 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Якутский горсуд оправдал супругов Жестковых

Якутский горсуд оправдал экс-гендиректора «Водоканала» Николая Жесткова.

Бывшему директору, который возглавлял «Водоканал» 17 лет, инкриминируют следующие действия: используя свое должностное положение, он заключил договор с ООО «Гейзер», директором которого являлась его законная жена Светлана Жесткова.

Приговор за избиение известного якутского артиста

6 декабря, объявлен приговор по нашумевшему делу об избиении известного якутского артиста и продюсера Анатолия КИРИЛЛИНА, игравшего ЧЭЭКЭ в одноименном фильме. Мировой судья судебного участка N47 Якутска Андрей БОЖЕДОНОВ признал директора утилизационного центра Марка ТИХОНОВА (База) виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ и взыскал в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В «Дикой утке» незаконно проводили игры в покер

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ и ОБОП УУР МВД по РС (Я), о совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой.

С экс-директора «Корпорация «Трансстрой-Восток» Александра Дудникова взыскали 65 млн руб.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в июле 2022 года привлек бывшего гендиректора компании «Корпорация «Трансстрой-Восток» Александра Дудникова к субсидиарной ответственности и взыскал с него 65 млн рублей. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил определение в силе.

Иск подал «Научно-технический центр «Контакт-Байкал» в рамках дела о банкротстве «Корпорации «Трансстрой-Восток», которая строила железную дорогу до Нижнего Бестяха. Эта железнодорожная ветка планировалась к запуску в 2012 году, но первый поезд в Нижний Бестях прибыл только в 2019 году. Компания, возглавляемая Александром Дудниковым, выступала субподрядчиком по договору о строительстве пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, заключенному с ЗАО «Инжтрансстрой» в феврале 2010 года.

Осужден бывший гендиректор «Саханефтегазсбыта»

В суде установлено, что подсудимый, при изменении предмета договора о строительстве одного объекта на другой и его сметной стоимости, не принял мер к расторжению контракта, подписав при этом незаконно с ООО «Норд-Спецстрой-1» дополнительное соглашение, которым были изменены цена и предмет договора. Впоследствии им произведена оплата строительства нового объекта «АЗС ОАО «Саханефтегазсбыт» в п. Нижний Бестях» по завышенной стоимости, чем акционерному обществу причинен ущерб в сумме более 27 млн рублей.

Экс-депутаты Уаров и Саввин могут лишиться свободы?

Осужденные экс-депутаты Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин заявили, что у них нет денег для уплаты штрафов в 8 и 10 миллионов рублей, ходатайствовав в Якутском горсуде о предоставлении отсрочки. Ходатайства осужденных поступили 27 октября и сейчас находятся на рассмотрении у судьи Татьяны Егоровой, по информации источника тгк Торбозное радио.

В Якутске задержаны Савва Алексеев и директор Крытого рынка Буянто Дондупов — СМИ

В телеграм канале «Пряная Якутия» появилась информация о том, что в Якутске задержали преступную группу, вымогавшую несколько миллионов у местного бизнесмена. Как сообщает сетевое издание arcticpost.ru, в Якутске действительно арестованы представитель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Савва АЛЕКСЕЕВ и директор Крытого рынка города Якутска Буянто ДОНДУПОВ.

Суд вынес братьям Магомедовым обвинительный приговор

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова. Об этом сообщает корреспондент LIFE из зала суда. Суд счёл доказанным, что братья Магомедовы в составе организованной группы совершили хищение имущества путём обмана. Конкретные сроки будут названы сегодня, но позднее.

Экс-замминистра республики обвиняется в получении взяток

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства региона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия обвиняемый, достоверно зная о предоставлении одним из сельскохозяйственных кооперативов не достоверных сведений об объемах заготавливаемого молока, обеспечил в 2018-2020 гг. незаконное представление кооперативу из бюджета республики завышенной субсидии на сумму более 45 млн рублей.

За предоставление данных субсидий заместитель министра систематически получал взятки, общая сумма которых составила более 1 млн рублей.

Что решил суд по делу экс-замминистра здравоохранения Якутии?

В Якутии директора государственного бюджетного учреждения — бывшего первого замминистра здравоохранения республики наказали за нецелевое расходование бюджетной субсидии в размере 4,9 млн рублей, фактически только погрозив пальцем и предупредив о незаконности подобного, сообщает ИА SakhaNews.

Счетная палата республики выявила, что руководством ГБУ «Научно-практический центр «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева» в 2020 году произведены расходы, не относящиеся к затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги, тем самым допущено нецелевое использование средств бюджетной субсидии в размере 4 905,8 тыс.рублей. В связи с этим в отношении директора Егора Прокопьева было возбуждено дело по ст. 15.14 КоАП РФ. 30 мая Якутский городской суд привлек Егора Прокопьева к ответственности в виде предупреждения.

Начался суд по делу экс-главы Мирнинского района

10 июня начался судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Мирнинского района Ришата Юзмухаметова, который обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщается на сайте Мирнинского районного суда .

Как сообщала пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я), органами следствия было установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей.

Экс-вице-мэра Гоголева принудительно привели в суд по делу утумовцев

В Якутском городском суде продолжается повторное рассмотрение уголовного дела Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой, которых обвиняют пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ).

Педагогу из Екюндю дали длительный срок

Сегодня, 25 июля в Верхневилюйском районном суде оглашен приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ.

Он признан виновным. Судья КИРИЛЛИН В.А. именем Российской Федерации вынес приговор – 16 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 12 лет.

Дело получило огромный общественный резонанс.

Показания против педагога дали только два подростка, до этого пытавшиеся поджечь школу и угнавшие автомобиль.

Верховный суд оставил в силе приговор супругам Поповым

3 августа, Верховный суд РС(Я) рассмотрел апелляцию на приговор бывшему заммэра Якутска Егору Попову и его супруге Анне, которые осуждены за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ст.204.1 ч.3 и ч.8 УК РФ). Напомним, Якутский городской суд 30 мая приговорил Анну Попову к лишению свободы на 7 лет условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 8 млн рублей, Егора Попова – к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 8 млн рублей.

Сегодня судья Верховного суда Якутии Иннокентий Посельский оставил в силе этот приговор городского суда.

Вынесен приговор экс-главе Алданского района

В пятницу, 5 августа Алданский районный суд вынес приговор Северину ПОЗДНЯКОВУ, сообщает ТайгаПост.

Экс-глава Алданского района Северин Поздняков признан виновным в халатности при строительстве дома для детей-сирот в Алдане. Суд установил, что в 2015 году он подписал фиктивные акты приемки работ по дому Кузнецова, 3, после чего подрядчик получил более 34 млн рублей. Объект для детей-сирот не сдан до сих пор, общая сумма ущерба составила 45 млн.

Экс-глава района признан виновным и приговорен к штрафу в 250 тысяч рублей. Но из-за срока давности совершенного преступления освобожден от наказания.

Нюрбинский суд лишил Александра Иванова регистрации за… исполнение песни

Сегодня, 28 августа Нюрбинский районный суд принял решение о лишении регистрации самовыдвиженца, мэра Нюрбы Александра ИВАНОВА с выборов главы Нюрбинского улуса.

Дело о взятках в мэрии: владелец бара отправлен судом в СИЗО — Телеграм

Сегодня в Якутском городском суде были рассмотрены три дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ) Юрия Кошелева , Дьулустана Тоскина и Виктора Докалова.

Как следует из информации на сайте суда, судья Якутского городского суда Лена Егорова отправила в СИЗО по громкому уголовному делу о взятках в административной комиссии Окружной администрации г.Якутска только Виктора Докалова, и отказала в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО Юрия Кошелева и Дьулустана Тоскина, последнему она лишь продлила срок задержания на 72 часа.

Юрий Кошелев является владельцем бара «Чаплин», Виктора Докалова в Телеграме называют хозяином лаундж-бара «Мята», а Дьулустан Тоскин — сотрудник административной комиссии Окружной администрации г.Якутска, которого и обвиняют в получении взяток.

Приговор блогеру Сусанне Рожиной вступил в силу

Приговор блогеру Сусанне Рожиной вступил в силу 13 сентября. Подсудимая его даже не обжаловала — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Осужденная признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В Якутске задержан военком. Он за деньги оформлял военные билеты — СМИ

В Якутске задержали военного комиссара. Он за деньги оформлял военные билеты, сообщает. 27 июля в 23 ч ночи сотрудники УФСБ по Якутии задержали военкома Якутска Афанасия Захарова, сообщает.

Обвиняемые по делу о «расчлененке» отправлены СИЗО

20 октября стало известно что в Якутске нашли расчлененное тело.

Расчлененное тело в пакете обнаружили у мусорных баков дома улице Лермонтова, 138/2. На месте работают правоохранительные органы.

Как сообщается на сайте Якутского горсуда, 25 октября рассмотрено ходатайства следователя Следкома Якутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых П. и С., которых задержали по делу о «расчлененке», которое на днях потрясло Якутск.

По сообщениям СМИ, во время застолья собутыльники убили мужчину средних лет, а затем расчленили его тело и выкинули на помойку, где останки были обнаружены. По горячим следам их задержали.

Четвертый суд по делу экс-главы Нюрбинского улуса

В Якутский городской суд в августе 2022 года вновь поступило на рассмотрение уголовное дело Бориса ПОПОВА, бывшего главы Нюрбинского района – уже в четвертый раз

Напомним, что уголовное дело Борису Попова с самого начала имело политическую окраску. Присланный из Якутска спецназ МВД в 2016 году захватил здание администрации Нюрбинского района, чтобы после демонстративного ареста вывезти Попова в Якутск, где он почти полгода провел в СИЗО.

Вынесен приговор Коле Черову

28 марта, в Якутском городском суде судья Дмитрий Мекюрдянов объявил приговор по уголовному делу Николая Черова, который обвинялся по ч. 1 ст 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия) и назначил ему наказание в виде условного срока — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на три года. Как ранее сообщал Sakhalife, известный в 90-е годы в Якутске , Коля Черов задержан за разбойное нападение на автосервис. По информации МВД Якутии, в рабочий день в автосервис ворвался мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему деньги. Он забрал пять тысяч и скрылся. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее судимый за наркопреступления 56-летний местный житель. У него изъяли пневматический пистолет и кухонный нож. На похищенные деньги мужчина купил алкоголь.

С экс-директора аэропорта Якутска взыскали несколько миллионов

Прокуратура со второй попытки взыскала 3,6 млн рублей с бывшего генерального директора аэропорта Якутска Николая Местникова, полученных ими в качестве взяток. Предыдущее решение суда о взыскании этой же суммы было отменено по требованию Местникова.

Высокий чин МВД Якутии остается под домашним арестом

Sakhalife ранее сообщал о том, что 28 сентября был задержан заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии Гаврил Тарабукин. Громкий арест с обыском получил большую огласку.

Громкое дело замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии Гаврила Тарабукина получило огласку на все страну, его обвиняют по ч.1 ст.285, ч.3 ст.30, ч.5 ст.191 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями и покушение на незаконную перевозку драгоценных металлов.