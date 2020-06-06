Хроника тотальной обработки столицы

В эти выходные продолжается тотальная обработка Якутска. В городе работают 6 бригад, каждая состоит из водителя,

координатора и двух дезинфекторов. Также по городу ездит водовозка, которая подвозит бригадам раствор.

Сегодня бригады работают на проспекте Ленина, улицах Дзержинского, Лермонтова, Петра Алексеева. Завтра предстоит обработать улицы Ойунского Петровского, Богатырева, Кулаковского.

Отдельно дезинфекция проводится в округах и пригородах Якутска.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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