23.06.2021
12:45
127

Красота & Здоровье

Хроническая болезнь почек: нефролог ответит на вопросы

В пятницу, 25 июня в 16.00 в социальной сети Инстаграм «Центра современной нефрологии и диализа» состоится прямой эфир на тему «Хроническая болезнь почек».

На ваши вопросы будет отвечать Ксения Дмитриевна ДАВЫДОВА, заместитель главного врача по лечебным вопросам. В течение часа у вас будет возможность задать интересующие вопросы. Просим подключиться без опозданий и заранее подготовить вопросы.

Фото: Пресс-служба Центра современной нефрологии и диализа.
Источник: Пресс-служба Центра современной нефрологии и диализа.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх