Хроническая болезнь почек: нефролог ответит на вопросы

В пятницу, 25 июня в 16.00 в социальной сети Инстаграм «Центра современной нефрологии и диализа» состоится прямой эфир на тему «Хроническая болезнь почек».

На ваши вопросы будет отвечать Ксения Дмитриевна ДАВЫДОВА, заместитель главного врача по лечебным вопросам. В течение часа у вас будет возможность задать интересующие вопросы. Просим подключиться без опозданий и заранее подготовить вопросы.