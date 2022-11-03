Храм искусства: В Нюрбе открылся новый театр 

К столетию ЯАССР открыли новое здание единственного передвижного театра Якутии.

В городе Нюрба открыли новое здание легендарного Нюрбинского государственного передвижного драматического театра республики. Это один из культурных объектов, который возвели в год столетия Якутской АССР.

До недавнего времени театр располагался в ветхом одноэтажном деревянном здании 60-х годов.

«Сегодня в год 100-летия ЯАССР мы открыли один из лучших объектов культуры в сельской местности – здание Нюрбинского театра. Это большое событие для культурной жизни не только района, но и всей республики и страны. Культура и театральное искусство – это то, что всегда объединяет людей, и наша республика даже в самые непростые времена поддерживала и будет поддерживать культуру. Уверен, что и далее в новом современном здании Нюрбинский театр продолжит радовать своими творческими достижениями», – сказал на открытии глава Якутии Айсен Николаев.

В честь открытия нового здания актёры театра показали спектакль по пьесе Э.Ф. Данилова «Несломленный духом Степан», который посвящён одному из основателей ЯАССР Степану Васильеву.

Глава Якутии отметил, что к столетию республики новые объекты культуры строятся не только в крупных городах, но и в малых населённых пунктах. Он поблагодарил строителей за ввод нового здания в установленный срок. «Несмотря на непростые времена, пандемию, экономические ограничения, в республике ввели такой современный объект, оснащенный всем необходимым оборудованием», – сказал Николаев.

Новое здание включает в себя большой зрительный зал на 250 мест, малый и репетиционный залы, здесь установлено современное оборудование и есть всё для комфортной работы и творчества актёров. Помимо самого здания театра благоустроена прилегающая к нему территория.

Нюрбинский театр был основан в 1966 году выпускниками Московского высшего театрального училища имени Щепкина. Сегодня в театре работают выпускники якутской студии театрального училища имени Щепкина, Дальневосточного института искусств, Свердловского театрального института и Арктического государственного института культуры и искусства.

За 56 сезонов на сцене Нюрбинского театра вышли в свет более 200 спектаклей драматургов из разных регионов. На базе Нюрбинского театра каждые 2 года проводится ставший традицией республиканский фестиваль театральных коллективов «САТА».