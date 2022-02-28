28.02.2022
11:18
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Якутск

Хозяйских собак пересчитают

На наступившей неделе в Якутске продолжатся рейды по регистрации домашних собак в управах города.

По информации Владислава Слепцова, начальника департамента по развитию территорий, на прошлой неделе совместными с управлением ветеринарии рейдами было охвачено 182 адреса, выявлено 145 хозяйских собак, из них 85 были не зарегистрированы в установленном порядке. Также управы проводили самостоятельные рейды, в том числе с привлечением участковых полиции.

Как было заявлено, штрафные санкции к владельцам животных пока не применяются, проводится разъяснительная работа. На этой неделе рейды по регистрации собак будут продолжены.

Фото: @meria.yakutsk
Источник: @meria.yakutsk
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