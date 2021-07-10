Хозяева забыли на ночь запереться…

В дежурную часть полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился 40-летний мужчина. Он сообщил о том, что неизвестный похитил смартфон и продукты из его комнаты в общежитии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник ночью зашел в общежитие в поиске чего-нибудь ценного. На первом этаже отсутствовал консьерж, поэтому ему не составило труда проникнуть внутрь. Он обнаружил, что одна из комнат не заперта и зашел туда. Пройдя мимо спящих хозяев, злоумышленник похитил смартфон и продукты из холодильника, после чего скрылся.

Похищенный телефон был изъят и будет возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.