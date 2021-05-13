«Хозяева» держали в страхе жителей поселка в Якутии

Прокурор Нижнеколымского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей п. Черский, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемые, в период с августа 2020 года по февраль 2021 года, находясь в поселке Черский, используя малозначительный повод связанный со словесными конфликтами, вымогали у потерпевших денежные средства, высказывая угрозы применения насилия и физической расправы. При этом позиционируя себя «хозяевами поселка», предупреждали потерпевших о расправе с ними в случае обращения с заявлениями по данным фактам.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, в виду активности, целенаправленности и совместности действий участников преступлений, а также их физического и количественного превосходства, потерпевшие воспринимали угрозы применения насилия как реальные и будучи психологически подавленными, соглашались на требования злоумышленников и передавали им денежные средства.

При этом в целях сокрытия преступления и придания законности своих действий обвиняемые требовали написать расписки о получении заемных денежных средств.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.