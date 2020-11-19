Хотун Арылы: Песня задела души людей

На днях исполнительница и автор Елена СТАРОСТИНА — Хотун Арылы представила на суд зрителей свой музыкальный клип на песню «Эйиэхэ, эмчиккэ» и посвятила ангелам в белых халатах, нашим спасителям.

Вот что рассказала сама Хотун Арылы для SakhaLife:

— Как творческий человек, я всегда в поиске свежих идей, новых музыкальных композиций. Несмотря ни на что, моя душа всегда в музыке. Сперва были стихи своего сочинения, посвященные медицинским работникам, но подумав и поразмыслив, я обратилась к талантливой поэтессе Надежде АНДРОСОВОЙ — Айтылы, с которой много лет сотрудничаю, на её стихи и на свою мелодию выпустила авторские песни и клипы — «Алгыстаах Тааттабар», «Дьолум о5ом», «Хаартан кынаттан», «Саха дьахтара», » Кыайыа5ың!», «Эйиэхэ, эмчиккэ».

Мы много работали над текстом этой песни, по рифме, по смыслу, по композиционному построению. В итоге получилось, то что задело не только мою душу, но и слушателей. Многие мне пишут, что плачут после прослушивания. А мелодия пришла сразу, потому что всё это состояние я перенесла в своё время и пропустила через себя. Вот так и зародилась новая авторская песня «Эйиэхэ, эмчиккэ».

Клип снял мой давний друг, коллега, талантливый режиссёр Евгений ПРОКОПЬЕВ, аранжировку сделал один из лучших музыкантов Михаил ПЕРЕТЕРТОВ, а сведение и запись выполнил Антон ИВАНОВ, руководитель студии «Добун».

Знаете, в моей жизни бывали разные ситуации, как и с любым человеком.

Приходилось сталкиваться и с медицинскими работниками, ведь все мы живые люди. В 2008 г. после поездки с концертом в Булунский улус, мы попали в 9-дневную пургу и сидели в тундре без воды, пищи, без связи — это была одна из самых экстремальных моих гастролей, где чётко осознала, что перед Матушкой — Природой человек бессилен. После этой поездки я сильно заболела, попала в больницу и действительно, врачи спасли меня, за что я безмерно благодарна.

Пользуясь случаем хочу поблагодарить ПОСТНИКОВА Анатолия Евсеевича за чуткость, доброту, человеческое тепло, если бы не он, кто знает, что было бы со мной тогда.

Как и в любой сфере среди медицинских работников бывают разные люди, но когда попадаются настоящие профессионалы своего дела, понимающие состояние пациента, готовые помочь человеку — это счастье. Такие врачи есть, на этом и держится жизнь.

Как добропорядочный гражданин в обязательном порядке стараюсь соблюдать все предписания, берегу своих близких.

Желаю всем терпения, взаимоуважения друг к другу, терпения и крепкого иммунитета в столь непростое время!

Клип можно посмотреть по ссылке:

СПРАВКА

Елена СТАРОСТИНА -Хотун Арылы — отличник культуры РС(Я), автор — исполнитель многих песен, знаменитая и любимая певица якутского народа. За долгую творческую деятельность выпустила 2 аудиоальбома на песни талантливых поэтов, мелодистов Якутии, более 20 музыкальных клипов, 6 сольных концертов — проектов. Сотрудничает со многими музыкантами за пределами республики, с Союзом писателей Якутии и многими другими.

Объездила с гастрольными турами, концертами всю республику и её пределы. В 2019 г. с большим успехом выступила по приглашению Казахской национально — культурной Автономии в городе Москве в памяти казахской поэтессы, музыканта, большого друга якутского народа Турсынай ОРАЗБАЕВОЙ.

В её репертуаре не только песни знаменитых авторов, но и более 20-ти авторских песен. Когда гостит её величество Муза, то Елена сама пишет стихи и мелодии. Как она сама говорит, для неё жизнь в песнях.