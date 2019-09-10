Хотите за 1 месяц заговорить на английском?

Друзья! Если вы хотите очень быстро, только за 1 месяц заговорить по английски – есть уникальный опыт: учить язык посредством популярных песен!

Мы начинаем набор на интенсив «Английский через песни»! За 10 занятий по вечерам у вас появится возможность заговорить необходимые предложения для путешествий, для общения с друзьями и запеть английские популярные песни. Для этого с вами будут работать как профессиональные преподаватели, так и известные в республике исполнители: журналист Евгений Прокопьев и солист Госфилармонии Леонид Анциферов!

А в конце занятий мы проведём итоговый вечер в ресторане, где будем общаться на английском и петь свои любимые песни на английском под фонограммы, записанные в одном из самых лучших студий города.

Занятия проходят по вечерам в центре города по адресу Проспект Ленина 1, здание IT park, 3 этаж ,309, 313 каб.

Запись по What’s App 89142702746, 89245609410 и на инстаграме @berezina_english_fun.

Места в 2 группы ограничены.