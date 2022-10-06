06.10.2022
15:00
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Наука

Хотите якутскую землянику зимой?

Можно ли растить зимой к квартире ароматную «якутскую землянику»?

Якутские ученые, занимающиеся культивированием такой замечательной и целебной ягоды как земляника, рассказали в специальном втором видеовыпуске о результатах своего летнего сезона 2022 года, поделившись опытом по экспериментальной возможности продолжать растить культивированные сорта земляники в домашних условиях нашей якутской зимы!

Напомним, что многолетними результатами исследований научного сотрудника Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова Валентины Ивановны Белевцовой заинтересовались селекционеры-генетики из научного института Цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске, а опытный плодово-ягодный сад им. Марии Чертковой ЯНИИСХ под Покровском притягивает внимание и исследователей из Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова в Санкт-Петербурге — «ВИРа».

Приятного просмотра!

Первый выпуск смотрите здесь:

Фото: из архива ЯНИИСХ
Источник: ФИЦ "ЯНЦ СО РАН" - ЯНИИСХ - Алексей Пудов

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