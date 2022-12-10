Хотите в Княжескую баню? – Она у нас есть!

И не только Княжеская, но и Престижная, с самыми различными саунами, бассейнами, хамамом, русской парной в настоящей парилке из кедровой доски да с разными вениками. Есть также и другие новинки, но обо всем по порядку…

На самом деле многие якутяне знают их расположение, только пока не догадываются, что за торговым центром «Ураса-молл», где с 2003 года размещалась автомойка с веселым названием «Мойдодыр», теперь под брендом «AQUA-Мойдодыр» уже два года действует целый комплекс оздоровительных саун разного направления и содержания.

По лесенке поднимаемся на второй этаж, где на ресепшене посетителей встречают приветливые девушки. Здесь вам предложат целый спектр различных услуг в пяти залах – на различное количество гостей, на самый привередливый вкус и, как говорится, на разный кошелек.

В самом большом зале «Премиум» может разместиться до 15 гостей. Здесь оборудованы два бассейна – взрослый с глубиной до 1,5 м и детский – до 0,6 м. Компанию людей серьезных несомненно заинтересует зал «Люкс» – с бильярдом, большим бассейном, который может принять до 10 человек. Еще один зал под названием «Комфорт», также с бассейном, рассчитан на группу до 8 человек. К услугам семей и небольших групп по 2-4 человек – два маленьких зала без бассейна «Эконом» и «Стандарт».

Новинка нынешнего сезона – две банные усадьбы. Что это такое? На территории построены две террасы, изолированные друг от друга и окружающего мира, где возведены из сборных модулей два тематических банных коттеджа – с русскими парными. Клиенты заходят туда и обособляются от всего окружающего мира в банном мире. Во дворе находится летняя беседка в окружении зелени, оборудована мангальная зона и, наконец, уникальная фишка «AQUA-Мойдодыр» – деревянная купель, в которой круглый год теплая вода. Даже сейчас, в сорокаградусные морозы, посетители могут прямо под открытым небом искупаться в горячей воде, наслаждаясь падающими с неба крупными хлопьями снега или любуясь яркими звездам в ночной тишине… Своего рода Нахот в миниатюре в Якутске. Первые клиенты уже опробовали новинку, и в восторге от нее.

Первая усадьба называется «Престиж» и рассчитана на 4-6 человек. А вторая как раз носит название «Княжеская», оформлена она в так называемом экостиле и вмещает до 8 человек. Все помещения там обшиты натуральным деревом – кедром. Естественно, имеется уличная купель, и внутри помещения также большой чистый бассейн.

Для посетителей в коттеджах созданы все комфортные условия – санузлы, душ, телевизор с караоке, холодильник, микроволновка, кулер. Можно отмечать любой праздник – заказать еду на месте или разогреть принесенные из дома деликатесы. Поскольку усадьбы изолированы, в любое время здесь можно почувствовать себя как за городом – тишина и покой, звездное небо и домашний уют – и в то же время это практически в черте города, в десяти минутах езды от центра по центральной трассе.

Как уже говорилось, в комплексе «AQUA-Мойдодыр» предоставляется самый широкий спектр услуг. Можно заказать сауны с почасовой оплатой, молодожены могут забронировать на сутки, именинникам и юбилярам соответственно предоставляются скидки. Конечно, клиентам предоставляются фирменные простыни, полотенца, халаты, тапочки и прочие банные атрибуты.

В продаже есть веники, уголь и розжиг для мангала. К слову, недавно гости жарили шашлыки в 40-градусный мороз прямо на улице и остались очень довольны – мангалы закрытого типа, так что мясо прожарилось! К Новому году комплекс уже готов – усадьбы украшают ледовые фигуры работы известных мастеров из Намцев, в помещениях создана атмосфера предстоящих праздников.

Бассейны и купели отвечают всем техническим и экологическим требованиям. Вода в них проточная, очищается специальными фильтрами, все оборудование обслуживается специализированной фирмой.

Уверены, что вам захотелось тотчас же посетить «AQUA-Мойдодыр», так давайте не откладывайте дело в долгий ящик, а соберитесь прямо в ближайшие же выходные!

Не забывайте адрес: Якутск, 50 лет Октября, 8 а, остановка “Гаражи на портовской”. Бронируйте по телефону 32-25-50. Режим работы – круглосуточный.