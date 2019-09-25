Хотите в Благовещенск? Тогда эта информация для вас

Уже месяц, как из Нижнего Бестяха стартовало курсирование плацкартного вагона беспересадочного сообщения до Благовещенска. Вагон отправляется со станции Нижний Бестях поездом №327 Нижний Бестях – Нерюнгри 01, 07, 13, 19, 25 числа каждого месяца. Время в пути – 2 суток.

«Как отметил начальник вагонно-пассажирской службы Алексей Соколов, данное направление перевозки из Томмота и Алдана очень популярно среди жителей республики на протяжении уже многих лет, поэтому с открытием пассажирского движения до станции Нижний Бестях руководством АО АК ЖДЯ решено было и из Нижнего Бестяха запустить беспересадочный вагон до Благовещенска. Для этих целей компанией был приобретен новый плацкартный вагон 2019 года постройки. Поездка в этом вагоне для пассажиров будет очень приятной и комфортной. Вагон оборудован кондиционером, биотуалетом, полки мягкие, каждое спальное место имеет зарядку для гаджетов через USB-порт. С поездом №327/328 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри следует вагон-ресторан, в котором пассажиры могут подобрать меню по вкусу.

Напоминаем, что пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри отправляется от станции Нижний Бестях по нечетным числам, от станции Нерюнгри – по четным. Билеты на пассажирский поезд можно приобрести во всех билетных кассах по продаже железнодорожных проездных документов и на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru. Вместе с билетом на поезд можно также дополнительно оформить билет на трансфер из Якутска до станции Нижний Бестях и обратно (Единый билет).

По вопросу приобретения Единого билета на сайте ОАО «РЖД» на проезд из/в Якутск речным+авто+ железнодорожным транспортом обращаться в информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону:

8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО.

Также на все вопросы, связанные с приобретением билетов на поезд, вам помогут ответить сотрудники Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Телефоны для справок: сот. 8 924 870 63 43, сот. 8 924 879 58 07.